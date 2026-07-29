Si è aperta con l'insediamento di Luigi Salvaggio la seduta odierna dell'Assemblea regionale siciliana. Il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia in provincia di Agrigento prende il posto di Roberto Gallo Afflitto, dimessosi nei giorni scorsi dopo essere stato coinvolto in un'indagine giudiziaria.

Approvato il rendiconto dell'Ars

Subito dopo l'ingresso del nuovo deputato, l'Aula ha votato e approvato il rendiconto della gestione dell'Assemblea regionale.

Prima dell'avvio dell'esame del documento, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno ha invitato gli assessori che non ricoprono anche il ruolo di deputati regionali a lasciare Sala d'Ercole, trattandosi di un "documento interno".

"Mi spiace - ha detto Galvagno - lo prevede il regolamento". Terminata questa fase, l'Aula ha quindi iniziato l'esame del "ddl stralcio IV".
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