L'Assemblea regionale siciliana (Ars) ha avviato la sua seduta del 29 luglio 2026 con un importante avvicendamento e l'approvazione di un documento contabile cruciale. Al centro dei lavori, l'insediamento di Luigi Salvaggio, che ha assunto la carica di deputato regionale, e la successiva votazione del rendiconto della gestione interna dell'Assemblea.

Luigi Salvaggio, esponente di Forza Italia, ha fatto il suo ingresso nell'Aula come primo dei non eletti nella lista del suo partito per la provincia di Agrigento. Il suo insediamento si è reso necessario a seguito delle dimissioni di Roberto Gallo Afflitto, il quale ha lasciato il suo incarico nei giorni precedenti dopo essere stato coinvolto in una indagine giudiziaria.

L'avvicendamento formale ha segnato l'apertura dei lavori parlamentari.

Subito dopo la cerimonia di insediamento, i deputati dell'Ars hanno proceduto con l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione dell'Assemblea regionale. Trattandosi di un documento interno, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha richiamato l'attenzione sul regolamento. Prima dell'avvio della discussione, ha quindi invitato gli assessori che non ricoprono anche il ruolo di deputati regionali a lasciare la Sala d'Ercole, la storica sede dell'Assemblea. "Mi spiace – ha dichiarato Galvagno – lo prevede il regolamento", sottolineando la necessità di rispettare le procedure interne. Conclusa l'approvazione del rendiconto, l'Aula ha proseguito con l'esame del 'ddl stralcio IV'.

Il ruolo dell'Assemblea regionale siciliana

L'Assemblea regionale siciliana, nota come Ars, rappresenta il parlamento della Regione Siciliana. Con sede a Palermo, all'interno della suggestiva Sala d'Ercole di Palazzo dei Normanni, l'Ars è composta da 70 deputati regionali eletti direttamente dai cittadini siciliani. Le sue funzioni principali includono l'attività legislativa, il controllo sull'operato del governo regionale e l'indirizzo politico. Tra i suoi compiti rientra anche l'approvazione di documenti contabili interni, come il rendiconto della gestione, che si configura come uno strumento essenziale per la trasparenza amministrativa e la corretta gestione delle risorse dell'ente, in linea con il regolamento interno.

Procedure per i documenti interni

Il regolamento dell'Ars stabilisce precise norme per l'esame dei documenti interni, quali il rendiconto della gestione. Durante queste fasi, è previsto che solo i deputati regionali possano essere presenti in Aula. Gli assessori che non rivestono contemporaneamente la carica di deputato sono, di conseguenza, tenuti a lasciare la Sala d'Ercole. Questa procedura è volta a garantire la riservatezza e l'autonomia delle decisioni amministrative che riguardano esclusivamente l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Assemblea, assicurando il rispetto delle norme regolamentari.