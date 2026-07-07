L'economista Carlo Cottarelli, figura di spicco nota per il suo precedente incarico come commissario alla spending review, ha recentemente rilasciato una dichiarazione che mira a fare chiarezza sul suo futuro politico. Cottarelli ha categoricamente affermato di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale per una sua potenziale candidatura alle imminenti elezioni comunali di Milano. Questa presa di posizione giunge in un momento di fervore politico, a seguito di numerose indiscrezioni e speculazioni che erano circolate con insistenza negli ultimi giorni.

Le voci suggerivano una sua possibile discesa in campo nella competizione elettorale per la carica di sindaco del capoluogo lombardo, alimentando dibattiti e congetture sul panorama politico milanese.

La Posizione di Cottarelli sulle Elezioni Milanesi

Con un intervento diretto, Carlo Cottarelli ha inteso dissipare ogni dubbio sulla sua eventuale partecipazione alla prossima tornata elettorale. "Non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale per la candidatura a Milano", ha dichiarato l'economista, ribadendo la sua estraneità a progetti politici concreti per il Comune di Milano. Questa dichiarazione è stata rilasciata con l'obiettivo specifico di chiarire le voci che lo indicavano come nome papabile per la carica di sindaco di Milano.

Cottarelli ha ulteriormente specificato che, al momento, non sono stati avviati contatti formali né sono pervenute richieste ufficiali da parte di alcuna formazione politica intenzionata a proporre il suo nome per la corsa elettorale. La sua presa di distanza dalle speculazioni mira a ristabilire la verità dei fatti e a evitare fraintendimenti nel dibattito pubblico.

Il Profilo di Cottarelli e le Speculazioni Politiche

La figura di Carlo Cottarelli è ben conosciuta nel panorama italiano, non solo come economista ma anche per importanti ruoli pubblici. Tra questi, il suo incarico di commissario alla spending review gli ha conferito grande visibilità e una reputazione di tecnico imparziale. Per questo profilo, il nome di Cottarelli è stato spesso accostato a possibili incarichi politici.

Tuttavia, ha sempre mantenuto una posizione prudente e riservata su ipotesi di candidatura, evitando di alimentare aspettative o coinvolgimenti partitici. La sua recente dichiarazione, che esclude proposte ufficiali per le elezioni comunali di Milano, conferma questa linea. Essa ribadisce la sua coerenza e chiude un dibattito basato su congetture, contribuendo a definire un quadro più preciso per la prossima competizione elettorale milanese.