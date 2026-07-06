Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, si è distinto nel recente Governance Poll 2025, l'autorevole indagine che misura il gradimento dei primi cittadini italiani. Telesca si è posizionato al 41esimo posto in Italia, superando nettamente il collega di Matera, Antonio Nicoletti, che si è attestato all'83esimo posto nella medesima classifica. Il sondaggio, condotto da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, analizza il complesso rapporto tra i sindaci e i loro concittadini, prendendo in esame molteplici fattori che influenzano la percezione pubblica.

Il posizionamento di Potenza e Matera nel Governance Poll

Nonostante un calo di 10,9 punti percentuali rispetto al momento della sua elezione, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, mantiene un solido consenso, con un gradimento attuale del 54%. Questo dato, sebbene inferiore al 64,9% registrato inizialmente, gli permette di rientrare tra i 74 amministratori su 92 che hanno superato la soglia del 50%. Nella prestigiosa graduatoria, Telesca condivide la stessa posizione con altri importanti sindaci, tra cui Masci di Pescara, Barattoni di Ravenna e Gualtieri di Roma, evidenziando una performance di rilievo nel panorama nazionale.

Diverso è il quadro per il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.

Il suo gradimento è sceso al 47%, con una perdita del 4,3% rispetto al 51,3% ottenuto al momento dell'elezione. Questa percentuale lo colloca nelle posizioni finali della classifica, affiancato da sindaci come Episcopo di Foggia, Bitetti di Taranto, Dipiazza di Trieste, Fiorita di Catanzaro e Sanna di Oristano. Un numero ristretto di amministratori si trova in una posizione ancora meno favorevole, specificamente quelli di Catania, Cosenza, Verona e Trapani, sottolineando la difficile situazione di Nicoletti nel contesto del sondaggio.

Metodologia e obiettivi del Governance Poll 2025

Il Governance Poll 2025 rappresenta un'importante indagine annuale, frutto della collaborazione tra Noto Sondaggi e il Sole 24 Ore.

Il suo obiettivo primario è misurare l'effettivo rapporto tra i sindaci e la popolazione che amministrano. L'analisi tiene conto di una serie di variabili cruciali, tra cui le scelte amministrative adottate, l'efficacia della capacità di comunicazione dei primi cittadini e le complessive condizioni economiche e sociali delle rispettive città. Questa metodologia approfondita consente di fornire un quadro comparativo dettagliato e affidabile del livello di consenso degli amministratori locali in Italia, coinvolgendo un totale di 92 sindaci e offrendo una prospettiva chiara sull'evoluzione del loro gradimento rispetto al momento dell'insediamento.