Il Consiglio regionale della Calabria si prepara a una sessione intensa e cruciale. Il presidente Salvatore Cirillo ha infatti convocato l’Assemblea legislativa per mercoledì 5 agosto, con inizio alle ore 12, presso la sede istituzionale di Palazzo Campanella. L’ordine del giorno si presenta particolarmente denso, articolato in nove punti che spaziano da questioni finanziarie a proposte legislative di ampio respiro, fino a mozioni strategiche per il territorio.

L’apertura dei lavori sarà dedicata all’esame di importanti provvedimenti di natura economica e finanziaria.

L’Aula sarà chiamata a discutere l’assestamento e le variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale, un documento fondamentale per la programmazione delle risorse, la cui relazione sarà curata dal consigliere De Francesco. Parallelamente, verrà posto all’attenzione dei consiglieri il Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Arpal Calabria, con il consigliere Pietropaolo in qualità di relatore. Questi punti rappresentano passaggi essenziali per la stabilità e lo sviluppo delle istituzioni regionali.

Un’ampia sezione della seduta sarà riservata all’analisi e alla discussione di diverse proposte di legge, che mirano a incidere su settori chiave della vita calabrese. Tra queste, spicca la proposta sulla regolamentazione della navigazione da diporto nei laghi calabresi, presentata dal relatore Caputo, un tema che tocca l’ambiente e il turismo.

Di grande rilevanza sociale è la proposta sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, relatore Brutto, volta a tutelare i lavoratori. Infine, l’Assemblea esaminerà un testo cruciale relativo alla legge urbanistica regionale, con il relatore Bevilacqua, che delineerà le future direttive per lo sviluppo del territorio.

Questioni infrastrutturali e gestione del patrimonio regionale

L’agenda del Consiglio regionale includerà anche la discussione di due mozioni di notevole impatto per la gestione del patrimonio e delle infrastrutture. La prima mozione si concentra sui beni immobili regionali affidati a Ferrovie della Calabria, una questione di gestione patrimoniale e di efficienza dei servizi, sottoscritta dai consiglieri Mattiani, Giannetta, Brutto, Caputo e Pitaro.

La seconda, di fondamentale importanza per la connettività e lo sviluppo dei trasporti, riguarda il potenziamento della linea ferroviaria Sibaritide-Paola. Questa iniziativa ha raccolto un ampio consenso, essendo firmata da un cospicuo numero di consiglieri: Scutellà, Santoianni, Madeo, F. Greco, O. Greco, Pietropaolo, Polimeni, Brutto, Ranuccio, Laghi, Caputo, Bevilacqua, De Cicco e Succurro, a testimonianza dell’urgenza e della condivisione sull’argomento.

La conclusione dei lavori della seduta sarà dedicata a momenti istituzionali di confronto e controllo. Si procederà con la discussione sulle nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale, un processo che garantisce la funzionalità di vari enti e organismi.

A chiudere, le interrogazioni a risposta immediata offriranno l’opportunità di affrontare direttamente e tempestivamente le questioni più pressanti sollevate dai consiglieri, fornendo chiarimenti e risposte su temi di interesse pubblico.

Il ruolo centrale del Consiglio regionale e Palazzo Campanella

Il Consiglio regionale della Calabria si conferma come l’organo legislativo primario della Regione, con la responsabilità di definire le politiche e le normative che regolano la vita dei cittadini. La sua sede, Palazzo Campanella a Reggio Calabria, è il fulcro di tutte le attività istituzionali e legislative. È qui che l’Assemblea svolge le sue funzioni essenziali: dall’approvazione delle leggi regionali alla discussione approfondita di mozioni e interrogazioni, fino alla gestione delle nomine e delle designazioni che influenzano l’amministrazione regionale.

Palazzo Campanella non è solo un edificio, ma il simbolo e il cuore pulsante della democrazia rappresentativa calabrese, dove si prendono decisioni cruciali per il futuro del territorio e dei suoi abitanti.