Abdul El-Sayed si è aggiudicato le primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una competizione serrata contro la deputata Haley Stevens. La sua vittoria lo posiziona come figura di spicco della sinistra progressista e rappresenta un test per il futuro del Partito Democratico. El-Sayed, ex funzionario della sanità pubblica, ha consolidato la sua posizione in una regione chiave, mentre Stevens ha beneficiato di un forte sostegno dell'establishment e di importanti finanziamenti (circa 30 milioni di dollari dall'American Israel Public Affairs Committee - AIPAC).

Una sfida tra progressisti ed establishment

La contesa tra El-Sayed e Stevens è stata interpretata come un chiaro test per la direzione futura del Partito Democratico. Mentre El-Sayed ha condotto una campagna all'insegna del progressismo, spesso in contrasto con l'establishment, Stevens ha raccolto l'appoggio di figure influenti: l'ex senatrice Debbie Stabenow, l'ex governatore Jim Blanchard, la deputata Hillary Scholten, il governatore Gretchen Whitmer e il senatore uscente Gary Peters.

Dopo la chiusura delle urne, El-Sayed ha lanciato un appello all'unità del partito in vista delle elezioni generali, con l'obiettivo di bloccare l'accesso di Mike Rogers al Senato. Pur non dichiarando una vittoria ufficiale, ha espresso soddisfazione per aver «ampiamente superato le aspettative» e ringraziato i suoi sostenitori.

Verso le elezioni generali: la sfida contro Mike Rogers

La vittoria di El-Sayed lo proietta ora nella sfida elettorale contro il candidato repubblicano Mike Rogers per un seggio al Senato, cruciale per il controllo del Senato. La deputata Stevens ha esortato i suoi sostenitori alla pazienza in attesa dei risultati definitivi e alla preparazione per la sfida contro i repubblicani. Molti democratici del Michigan hanno partecipato alla campagna di Stevens, sottolineando l'importanza di sostenere il vincitore delle primarie per mantenere il seggio. L'ex senatrice Stabenow ha ribadito che è «essenziale che gli elettori si uniscano dietro chi vincerà».