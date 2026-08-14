La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha adottato la deliberazione per l’approvazione del Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2027‑2029. Il provvedimento sarà ora proposto al Consiglio regionale per la ratifica. Il Defr è lo strumento primario di programmazione strategica e finanziaria per l’ente nel triennio.

Il Defr 2027/2029 rappresenta il primo documento di programmazione strategica dell’attuale Governo regionale, insediatosi nel novembre 2025. Include aggiornamenti sugli obiettivi preesistenti e delinea i nuovi che la Giunta intende attuare nel triennio, in coerenza con il programma politico.

È cardine per la pianificazione delle politiche regionali e il monitoraggio delle azioni amministrative.

Funzione e Obiettivi del Defr Regionale

Il Documento di economia e finanza regionale (Defr) è l’atto di indirizzo e programmazione più rilevante per la Regione Valle d’Aosta in ambito economico e finanziario. Definisce linee strategiche, obiettivi e priorità di intervento dell’amministrazione, aggiornando sulle politiche avviate e indicando nuove azioni. Approvato dalla Giunta, è poi sottoposto all’esame e votazione del Consiglio regionale, come da normativa.

Il Ruolo della Giunta e la Programmazione Triennale

La Giunta regionale della Valle d’Aosta, organo esecutivo, è responsabile dell’adozione dei principali atti di programmazione, incluso il Defr.

Ha approvato altre deliberazioni in diversi settori: concessione di sovvenzioni, convenzioni con enti di controllo, e approvazione di programmi operativi e progetti infrastrutturali. La programmazione triennale, di cui il Defr è parte integrante, permette una pianificazione coordinata di attività e risorse regionali, in linea con indirizzi politici e esigenze del territorio.