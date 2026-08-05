Massimo Tognolli, assessore alle Politiche sociali e welfare del Comune di Trieste, ha evidenziato il ruolo cruciale della comunità del sociale per le prossime elezioni comunali. Il settore mostra una crescita significativa: dalle 19mila famiglie supportate nel 2023, si è passati a oltre 21mila nuclei assistiti oggi. Questo impegno mira a migliorare la qualità della vita di più di 100mila persone, circa metà della popolazione triestina.

In carica da quattro anni, l'assessore ha notato come il terzo settore stia diventando una realtà sempre più coesa e consapevole, sebbene ancora poco conosciuta.

Tognolli ha sottolineato la necessità di "maggiore fermezza e, forse, anche nuove leggi", paragonando la fragilità familiare a un "promemoria del cuore" costante. Ha enfatizzato che il sociale non si limita a chiedere risorse, ma pretende una visione strategica che superi le divisioni politiche, focalizzata sul bene della persona. La sua conclusione è stata perentoria: "A Trieste, forse per la prima volta, senza sociale sarà molto difficile vincere".

"Insieme": il programma di inclusione a Trieste

Trieste ha lanciato la quarta edizione del programma "Insieme", iniziativa di inclusione sociale da giugno 2026 a marzo 2027. Presentato dall'assessore Tognolli, il progetto coinvolge 30 associazioni e oltre 300 partecipanti.

Nato nel 2023, "Insieme" promuove l'inclusione tramite eventi culturali, discussioni e programmi educativi, coinvolgendo associazioni e cittadini.

Sinergie e appuntamenti per la partecipazione sociale

Il programma "Insieme" include numerosi appuntamenti: l'Assemblea Generale dei Servizi Sociali di Trieste, tavole rotonde sulle sfide sociali, esibizioni inclusive e mostre d'arte con le associazioni locali. Il progetto è sostenuto da imprese, istituzioni educative e organizzazioni di servizio, a testimonianza di un ampio impegno comunitario per rafforzare l'inclusione e la partecipazione sociale in città.