Il generale Roberto Vannacci ha diffuso sui social i risultati di un sondaggio Fnv che lo posiziona come il secondo politico più apprezzato nel centrodestra, subito dopo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La rilevazione, pubblicata il 14 agosto 2026, evidenzia come Vannacci si collochi alle spalle della leader di Fratelli d’Italia nelle preferenze degli elettori della coalizione di centrodestra.

Nel suo post, Vannacci ha commentato i dati con una frase che ha richiamato l’attenzione: “Il patriarcato porta”. Il generale ha sottolineato l’importanza di questi risultati nel panorama politico attuale, evidenziando la sua crescente popolarità all’interno della coalizione.

Sebbene il sondaggio Fnv non fornisca dettagli sulle percentuali specifiche, indica una significativa posizione di rilievo per il generale tra le preferenze degli elettori di centrodestra.

Il sondaggio e la reazione di Vannacci

Il sondaggio Fnv, reso pubblico da Roberto Vannacci, non è accompagnato da ulteriori dettagli metodologici o numerici nel post diffuso dal generale. La comunicazione si è focalizzata principalmente sulla posizione raggiunta da Vannacci, che si conferma tra i principali esponenti del centrodestra, immediatamente dopo la presidente del Consiglio. La frase “Il patriarcato porta” è stata utilizzata da Vannacci per commentare il risultato, senza ulteriori spiegazioni o approfondimenti sul significato dell’espressione nel contesto politico attuale.

La pubblicazione di questa rilevazione giunge in una fase di notevole crescita della visibilità pubblica e del consenso del generale, come già evidenziato da precedenti analisi. La posizione di Vannacci nel centrodestra, secondo il sondaggio Fnv, riflette una sua presenza sempre più costante e incisiva nel dibattito politico nazionale.

L'ascesa di Vannacci nel panorama politico

Negli ultimi mesi, Roberto Vannacci ha registrato un marcato aumento di popolarità nei sondaggi di opinione, rafforzando progressivamente la sua posizione all’interno dello schieramento di centrodestra. La sua ascesa si è distinta per rapidità e costanza, posizionandolo tra i protagonisti della scena politica nazionale.

Il generale, già noto per le sue posizioni e dichiarazioni pubbliche, continua a essere al centro dell’attenzione degli osservatori politici, in particolare per il suo ruolo nel panorama del centrodestra italiano. La pubblicazione del sondaggio Fnv rappresenta un ulteriore segnale della rilevanza assunta da Vannacci nel contesto politico odierno.