Nel primo pomeriggio di oggi i musicisti, beatmaker e produttori musicali capitolini Frenetic e Orang3 hanno pubblicato la tracklist di "Zerosei", il loro prossimo disco, un lavoro che, pur non essendo ancora uscito, può già essere definito come strettamente legato alla città di Roma. Il nome dell'album infatti altro non é che il prefisso telefonico della città che ha dato i natali ai due popolari producer. Ma i legami con la città non finiscono qui. Scorrendo infatti la tracklist pubblicata oggi, é facile notare come tutti i componenti della lista siano originari di Roma, città che ormai rappresenta una vera e propria eccellenza nel panorama musicale nazionale, tanto nel mondo del Rap quanto nel variegato universo dell'indie-pop, ormai primo e secondo genere di riferimento delle nuove generazioni.

E proprio i rapper, oltre e che i cosiddetti "cantantautori 2.0", che comunque spesso e volentieri hanno iniziato a fare musica in ambito rap – emblematici i casi di Coez, Carl Brave e Franco 126, tutti presenti nella tracklist di 'Zerosei' – presteranno le loro liriche per dare voce, pensieri e parole ai tappeti sonori creati dai due producer.

La tracklist di 'Zerosei' di Frenetic e Orang3

Nel complesso saranno ben 18 le voci capitoline, tra rapper e cantanti, che si alterneranno nel disco. Su tutti spiccano i nomi più 'mainstrem' e ormai noti anche al grande pubblico, ovvero quelli di Noyz Narcos, Gemitaiz, Coez, Achille Lauro (che ha da poco pubblicato il suo libro, suscitando non poco scalpore [VIDEO], e si appresta a prendere parte alla prossima edizione del festival di Sanremo), Carl Brave e Franco 126. Ma anche la scena romana più underground sarà degnamente rappresentata.

Di seguito la tracklist di Zerosei, disco che conterrà complessivamente 14 tracce, alcune delle quali sono già state pubblicate:

Squalo e Ceres, con Noyz Narcos

Giornate Vuote, con la collaborazione di Gemitaiz

Interrail, con la collaborazione di Carl Brave e Franco126

Verme, con la patecipazine di Darrn

Radiostella, in collaborazine con Venerus

The Giant, con la partecipazione Wrongonyou

Vuoti di Memoria, con la partecipazine di Megha

Maledetto Lunedì, con Achille Lauro

Supernova, con la partecipazione di Martina May

Casilina Love, con Er Costa Il Turco

Migliore di me, con la partecipazione di Coez

Cuore e Fango, con Lucci, Hube, Giulia Anania

Cassandra, con Sorrowland

Lucertole, con Gemello

La data di uscita e il concept del disco

In concomitanza con la diffusione della tracklist [VIDEO]è stata annunciata anche la data di uscita ufficiale del progetto, che sarà disponibile per l'acquisto o l'ascolto in streaming a partire da venerdì primo febbraio 2019.

Zerosei, come ben spiegato dal video trailer presente nel player sottostante, si pone come obbiettivo quello di raccontare il nuovo suono della città eterna.