Non solo droga e alcool per sballarsi, ma anche gassosa e sciroppo per la tosse. E' l'allarme che è partito dall'Italia settentrionale, ma che si è diffuso anche il sud. A Napoli in questi giorni è allarme per il consumo di questo pericolosissimo mix, una vera e propria bomba capace di fare andare in tilt il cervello. Proprio qualche giorno fa, sulle nostre pagine on-line, parlavamo del problema che si è avuto a Chiaia [VIDEO], sempre nel capoluogo partenopeo, dove numerosi giovani sono stati trovati quasi privi di sensi per strada, sui marciapiedi, completamente in balia di alcool e droga.

Un allarme che è stato lanciato dagli stessi abitanti della zona. E l'esistenza di quest'altra sostanza micidiale non fa altro che alzare il livello di guardia, poiché sia una bevanda gassata, che uno sciroppo per la tosse, costano relativamente poco, quand'anche si possono trovare belli e pronti a casa.

Sostanza molto pericolosa per la salute

Secondo quanto si apprende dai media nazionali, questo cocktail di sostanze è molto pericoloso. Il cervello infatti, come detto in precedenza, andrebbe in tilt, e per riprendere a ragionare normalmente ci vuole anche una notte, e forse anche di più. Lo sciroppo che si usa si trova facilmente in commercio, ma se per quanto riguarda la bevanda analcolica possiamo riferirne il marchio(poiché si tratta di una bibita assolutamente innocua), per deontologia professionale ci limiteremo a descrivere solo le caratteristiche che ha il medicinale che si mischia con la gassosa. Si tratta di un medicinale che, secondo quanto riporta la testata giornalistica Leggo, ha la sua variante in gocce, e contiene la codeina, una sostanza molto simile alla morfina.

Mix micidiale che si può fare anche in 'casa'

Produrre questa sostanza stupefacente sarebbe inoltre molto facile. Basta mischiare in un bicchiere il medicinale e la bevanda per ottenere il mix dagli effetti imprevedibili. A quanto pare lo stratagemma funziona. Nel corso degli anni sono uscite sempre numerose sostanze, prima del tutto sconosciute, che hanno provocato effetti devastanti soprattutto sui più giovani, episodi che purtroppo le pagine di cronaca nera [VIDEO]. Tra questi infatti, negli ultimi anni, pare che il consumo di alcool, unito a quello delle sostanze stupefacenti, sia aumentato a dismisura. Qualche anno fa ci fu un altro allarme simile, questa volta relativo al consumo di Viagra (celebre sostanza che prende chi ha disfunzioni agli organi genitali maschili) mischiata con le pasticche di ecstasy. Anche quello un miscuglio micidiale.