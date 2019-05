Alcuni test condotti sull'avocado fresco dal Center for Nutrition Research dell’Illinois Institute of Technology, hanno dimostrato che questo frutto può sostituire i carboidrati raffinati nella dieta con effetti benefici sull'organismo quali: l'attenuazione della sensazione di fame, l'aumento della sazietà e la perdita di peso nelle persone sovrappeso. Per di più, i ricercatori hanno scoperto la regolazione dei livelli di insulina e di glicemia, grazie alla ricchezza di grassi vegetali e di fibre.

I carboidrati raffinati sostituiti dall'avocado

Il frutto verde dell'avocado molto diffuso nella cucina di diversi Paesi del mondo, è ricco di vitamine, calcio, potassio, acidi grassi essenziali e grassi monoinsaturi salutari, quest'ultimi importanti per ridurre il rischio di diabete e malattie cardiocircolatorie.Rappresenta una risorsa energetica utilizzabile durante la giornata visto che il contenuto calorico di 100 grammi di prodotto fresco è circa 231 Kcal.

L'avocado sostituito ai carboidrati della dieta aiuta a controllare il metabolismo, la fame e il peso corporeo. (Canva)

Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients è stato condotto dai ricercatori americani del Center for Nutrition Research dell’Illinois Institute of Technology, su un campione di 31 adulti volontari con problemi di peso, specialmente sovrappeso, attraverso dei test che sostituivano i carboidrati raffinati con l'avocado fresco. I risultati della ricerca, paragonabili ad arricchire i pasti con tale frutto, hanno messo in evidenza che l'avocado come l'olio d'oliva e le noci contiene acidi grassi salutari in grado di inviare segnali al cervello per regolare la sensazione della fame, dare sazietà e non mangiare più del necessario.

Pubblicità

Britt Burton-Freeman direttore del Centre for Nutrition Research e principale autore della ricerca americana ha così commentato i risultati, '' non esiste una soluzione dietetica adatta a tutte le persone, una dieta personalizzata è il modo migliore per soddisfare le diverse esigenze dei vari soggetti. I responsabili dell'obesità non sono solo i grassi, un ruolo importante è svolto dai carboidrati che possono regolare l'appetito e controllare il peso.L'avocado ha dimostrato di essere efficace nel ridurre la fame e accelerare il metabolismo, specialmente in persone obese e sovrappeso, quindi favorire la perdita di peso, per questo bisogna aggiungerlo all'alimentazione quotidiana''.

Acidi grassi salutari e fibre

I ricercatori hanno dimostrato come i grassi vegetali salutari e le fibre presenti nell'avocado in elevate quantità, siano in grado di regolare il metabolismo degli zuccheri, in particolare limitare i picchi di insulina e ridurre la glicemia, molto importante per diminuire il rischio di diabete e malattie cardiovascolari.