La stagione 2019 di Ciclismo scatterà martedì 15 gennaio ad Adelaide con la partenza della 21esima edizione del Tour Down Under, breve corsa a tappe che si concluderà domenica 20 con la scalata sulla collina di Willunga, la salita simbolo della manifestazione presente fin dalla prima edizione ma che per la prima volta sarà il culmine dei sei giorni di gara nel sud dell’Australia. Una variazione che dovrebbe dare slancio alla corsa e mantenere la lotta per la classifica emozionante fino all'ultimo giorno.

Molti i big in startlist [VIDEO], a partire dal tre volte campione del mondo Peter Sagan. Andiamo allora a scoprire il percorso con il dettaglio delle sei tappe.

Un percorso da velocisti e finisseur

Il percorso presenta come sempre sia fasi collinari che lunghi rettilinei pianeggianti adatti ai velocisti puri.

Per quest’ultimi, dopo aver testato le proprie gambe nel criterium denominato People’s Choice Classic in programma la domenica precedente, una prima resa dei conti sarà già molto probabile nei 20 km finali lisci come un biliardo della tappa inaugurale che conducono al traguardo di Port Adelaide dopo la partenza nel nord di Adelaide, ripercorrendo al contrario le stesse strade di partenza non prima di aver effettuato tre giri su un circuito nelle Adelaide Hills. Con un unico GPM della giornata, Checker Hill (2,1 km al 5,5%), che verrà inoltre affrontato nelle prime fasi di gara, anche il tracciato della seconda tappa sembra offrire una possibilità agli sprinter.

Più impegnativa la terza frazione nella quale si affronterà la salita di Fox Creek nella parte iniziale e che si snoderà poi principalmente attraverso un percorso finale mosso di 13,9 chilometri da ripetere sette volte.

Sulla carta il terreno ideale per un’azione da finisseur. Prevalentemente pianeggiante la quarta tappa, ma negli ultimi 10 chilometri i corridori affronteranno Corkscrek Road, una salita di 3,7 km con pendenza media superiore al 6% e rampe fino al 15%, prima della lunga discesa tecnica verso il traguardo di Campbelltown. Anche nella quinta tappa, che presenta l’unica salita di giornata, Sellicks Hill, al km 44, altra probabilissima occasione per i velocisti.

Willunga Hill, la salita simbolo in chiusura

La sesta ed ultima tappa non sarà solo la più impegnativa, ma anche la più lunga (151,5 km) di questa edizione del Tour Down Under [VIDEO]. E sarà anche quella che, assai probabilmente, deciderà la maglia ocra che indosserà il vincitore della corsa.

Il percorso prevede due circuiti: il primo con partenza da McLaren Vale sarà da ripetere tre volte lungo le strade dritte che attraversano le meravigliose località balneari di Port Willunga. L’altro con la doppia scalata sulla collina di Willunga, una salita di 2,9 km al 7% di pendenza media, negli ultimi cinque anni dominata da Richie Porte, che sarà anche il finale della ventunesima edizione della corsa nella terra dei canguri.