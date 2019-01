Annuncio

Si risolve esattamente come un anno fa la classifica finale del Tour Down Under [VIDEO], la corsa australiana che ha aperto la stagione del grande Ciclismo. Richie Porte ha conquistato la tappa più difficile, quella con arrivo in salita a Willunga dove vince ormai da sei anni. Daryl Impey è però riuscito a difendersi alla grande e a mantenere quasi intatto il vantaggio conquistato nelle tappe precedenti grazie ai tanti abbuoni raccolti. Il corridore sudafricano ha così bissato il successo nella classifica finale ottenuto un anno fa, con Diego Ulissi migliore italiano al nono posto.

Down Under, cede Bevin

L’ultima tappa del Tour Down Under [VIDEO] proponeva l’unico arrivo in salita, quello ormai classico di Willunga, di questa settimana di corse in terra australiana.

La corsa è partita con una fuga di Alex Dowsett (Katusha-Alpecin) Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Danny van Poppel (Team Jumbo-Visma), Jasha Sütterlin (Movistar), Gediminas Bagdonas (AG2R La Mondiale), Lukas Pöstlberger (Bora Hansgrohe) e Nicolas White (UniSA-Australia).

La tappa è entrata nel vivo con il primo dei due passaggi sulla salita di Willunga. La fuga si è esaurita definitivamente e dal gruppo sono usciti all’attacco Kenny Elissonde e Wout Poels (Sky). La vera svolta è stata però il cedimento del leader della classifica generale Patrick Bevin (CCC), condizionato negativamente dalla brutta caduta di ieri. Il neozelandese si è staccato nettamente ed ha dovuto dire addio alle possibilità di vincere questo Tour Down Under lasciando in posizione di leader virtuale Daryl Impey (Mitchelton Scott).

Porte vince, ma non basta

La coraggiosa azione di Elissonde e Poels è stata annullata dopo lo scollinamento, ma i due corridori della Sky non si sono dati per vinti ed hanno riprovato nella scalata finale a Willunga. Poco prima dell’ultimo chilometro è però partita l’attesa offensiva di Richie Porte (Trek Segafredo) che ha frazionato il gruppo, con Impey che è inizialmente scivolato pericolosamente un po’ indietro per poi andare in crescendo.

Porte è passato al comando ma senza riuscire a fare la differenza e scavare quella decina di secondi che gli sarebbero serviti per rovesciare la classifica. Il corridore della Trek è anzi calato nel finale e si è visto comparire alle spalle Poels e Impey. Porte è andato a vincere per la sesta volta consecutiva la tappa di Willunga, ma senza distacchi su Poels e Impey, che ha così preso la maglia di leader e bissato il successo di un anno fa. Subito dietro hanno concluso Rohan Dennis e Luis Leon Sanchez, con Diego Ulissi miglior italiano all’ottavo posto di tappa e nono della generale.

La classifica finale vede il successo di Impey che regala una grande gioia alla Mitchelton nella corsa di casa, con Porte a 13’’ e Poels a 17’’.