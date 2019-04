Sarà la T-Mobile Arena di Las Vegas ad ospitare nella notte di sabato 4 maggio uno degli incontri più attesi dell'anno, la sfida tra Saul "Canelo" Alvarez e Daniel Jacobs. Il match è una vera e propria riunificazione a livello di pesi medi, in quanto sono in palio le cinture mondiali WBA, WBC in possesso di Alvarez e la cintura IBF di Jacobs.

Match stellare a Las Vegas: 'Canelo' favorito ma non troppo

La sfida di Las Vegas mette di fronte coloro che, insieme a Gennady Golovkin, rappresentano il meglio nella categoria dei pesi medi.

Motivo per cui il confronto è sulla carta molto equilibrato, anche se sono in molti a vedere favorito il messicano "Canelo" Alvarez.

Il 28enne di Guadalajara, considerato uno dei pugili più forti del pianeta, è reduce dalla facile vittoria di dicembre contro l'inglese Rocky Fielding. Il match in questione ha consentito ad Alvarez di conquistare il titolo WBA Regular dei pesi supermedi, l'ennesimo di una carriera fin qui ricca di allori. Con 51 vittorie, 1 sola sconfitta e 2 pari, "Canelo" ha ottenuto titoli in tre diverse categorie di peso: superwelter, medi e supermedi.

La sua unica sconfitta risale al settembre 2013, quando venne battuto ai punti dal campionissimo Floyd Mayweather. Discussi invece i match con l'ex campione WBA e WBC Golovkin, conclusi con un pari ed una vittoria per Alvarez. Per molti addetti ai lavori i verdetti dei due match sarebbero dovuti andare al pugile kazako, nonostante le ottime prove offerte dal messicano. Nonostante ciò "Canelo" si è confermato pugile di altissimo valore e non è escluso un terzo match con "GGG".

Jacobs, l'uomo dei miracoli

Prima di fantasticare su un terzo atto tra Alvarez e Golovkin bisognerà però fare i conti con un avversario di indubbio valore come Daniel Jacobs.

Il 32enne statunitense, campione IBF, ha dimostrato di essere uno dei nomi migliori tra i pesi medi in questi ultimi anni, battagliando e perdendo solo ai punti con Golovkin stesso, quello che era l'indiscusso padrone della categoria prima dell'arrivo di Alvarez, Jacobs, 35 vittorie e 2 sconfitte in carriera, ha detenuto in passato anche il titolo WBA dei medi, perso proprio nella sconfitta con Golovkin. Nello scorso ottobre la vittoria ai punti contro l'ucraino Derevyanchenko ha consegnato a "Miracle Man" la cintura IBF, aprendo di fatto la strada alla riunificazione con Canelo.

Un'ennesima rivincita per Jacobs che, dopo aver sconfitto un tumore alle ossa ed essere tornato a combattere nonostante le previsioni poco benevole su un suo rientro all'attività agonistica, ha addirittura conquistato lo status di campione per ben due volte. Contro un pugile come Alvarez servirà un altro miracolo sportivo, ma Jacobs ha tutto per stupire ancora.

Dove vedere il match

La sfida Canelo vs Jacobs, valida per i titoli mondiali WBA, WBC e IBF dei pesi medi, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il collegamento con Las Vegas è previsto a partire dalle 01:30 di domenica 5 maggio 2019. DAZN è visibile in streaming su Pc, tablet, smartphone e smart TV al costo di 9,90€ mensili.