Roger Federer a Roma costerà parecchio agli appassionati di Tennis che vogliono ammirare il fuoriclasse svizzero dal vivo agli Internazionali d'Italia. Sono stati infatti aumentati i prezzi dei tagliandi per assistere al debutto dell'ex numero uno del mondo previsto per la sessione diurna di mercoledì 15 maggio. Il biglietto meno oneroso avrà il costo di 143 euro, quello relativo alla Tribuna Internazionale. Non si tratta di un'indiscrezione perché la conferma è arrivata direttamente dal presidente FIT, Angelo Binaghi, nel corso di un'intervista concessa all'Agi.

Raddoppiati i prezzi dei biglietti al Foro Italico per il debutto di Roger Federer

Febbre Federer, biglietti alle stelle

Angelo Binaghi ha motivato la sua decisione come un premio verso chi aveva già acquistato il biglietto, nonostante la presenza della superstar elvetica fosse incerta. "Per l'esordio di Federer abbiamo raddoppiato i prezzi dei tagliandi che ancora non sono stati venduti, un modo per premiare gli appassionati che si sono assicurati il posto prima e l'hanno pagato molto meno". Binaghi rende inoltre noto che "questo è il primo anno in cui c’è uno sconto del 10% ai tesserati ed esiste il fast-track (l’accesso prioritario) per loro sulla Grand Stand Arena".

Pubblicità

Se da un punto di vista commerciale non fa una grinza, perché è evidente che la presenza del super campione svizzero fa aumentare le richieste dei biglietti e farà certamente arrivare al tutto esaurito, non è difficile ipotizzare che l'iniziativa non risulterà molto popolare tra parecchi appassionati che speravano in costi più modici. Gente che avrebbe voluto assistere fisicamente al debutto di 'King Roger', ma che adesso si trova praticamente 'fuori mercato'.

La decisione in effetti è stata contestata in alcune pagine social dedicate al tennis, alcuni tifosi non hanno mancato di protestare per questa scelta improvvisa ed inattesa.

Costi più elevati rispetto ad altri tornei

Sebbene non venga contestata la scelta che da parte della FIT è legittima, il sito specializzato Tennis World Italia fa un giusto paragone tra i costi degli Internazionali d'Italia e quell di altri tornei. Relativamente al Foro Italico, i biglietti più economici ancora disponibili per la Tribuna Internazionale, costano 130 euro che su Ticketone salgono fino a 151 aggiungendo diritti di prevendita e commissioni.

Pubblicità

Tagliandi che in origine costavano 85 euro. Oltretutto la sessione diurna di mercoledì con biglietti così onerosi consegna a Roma una sorta di 'primato'. A Montecarlo, ad esempio, il mercoledì costava dai 49 ai 160 euro, ma nel Principato la singola giornata offre quattro match sul Centrale. Per il Masters di Madrid i prezzi erano assolutamente popolari, da 26 a 47 euro con soltanto tre categorie di biglietti.