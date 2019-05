Sabato 11 maggio la grande partenza del Giro d'Italia edizione numero 102 sarà da Bologna, città che torna ad essere sede inaugurale della Corsa Rosa un quarto di secolo dopo l’edizione del 1994, che vide Endrio Leoni vincitore di quella prima tappa e il russo Evgenij Berzin trionfatore finale davanti a Marco Pantani. La prima tappa del Giro 2019 sarà una breve ma impegnativa cronometro individuale collinare, che si svolgerà sulla distanza di 8,2 chilometri con partenza dal centro del capoluogo emiliano e arrivo sul San Luca dopo aver affrontato una salita finale di 2,1 chilometri con una pendenza costante del 9,7% e rampe più ripide che salgono fino al 16%.

Giro d'Italia, Bologna si tinge di rosa per la Grande Partenza dell'edizione numero 102

Il Giro d'Italia 2019 è sulla Rai

La prima tappa del Giro d'Italia 2019 inizierà alle ore 16:50, mentre l'ultimo atleta che lascerà la rampa di partenza dovrebbe terminare la crono intorno alle 20:00. In tv, come per tutte le altre tappe, l’appuntamento sarà su Rai 2, oppure in streaming su Rai Play.

Oltre alla diretta della tappa, nel palinsesto della televisione pubblica è previsto un ricco menù di contorno, a partire già dalla mattina su Rai Sport per proseguire nel tardo pomeriggio su Rai 2 con il ‘Processo alla Tappa’ al termine della frazione e poi ancora sul canale tematico dell’azienda di Viali Mazzini in serata con gli approfondimenti della giornata, le anticipazioni sulla prossima e la replica in sintesi della tappa stessa. Giro live anche su Eurosport 1 e in streaming tramite Eurosport Player.

Pubblicità

Il percorso e i favoriti della prima tappa

Dal centro di Bologna e poi attraverso la città, i primi 6 chilometri saranno del tutto pianeggianti prima di affrontare il Colle della Guardia, anticipato da una stretta svolta a destra che dà inizio all’ascesa: 2,1 chilometri al 9,7% di media e picchi al 16%. Collina classica del Giro dell’Emilia, è stata finale di tappa nel Giro 2009 con Simon Gerrans primo al traguardo posto come quest’anno vicino al Santuario della Madonna di San Luca.

Su un tracciato molto simile a quello della partenza dello scorso anno a Gerusalemme, vinta da Tom Dumoulin, per le caratteristiche della cronometro lo stesso olandese della Sunweb è tra i principali candidati a indossare la prima maglia rosa del Giro d’Italia anche per l’edizione 2019. Altri possibili protagonisti attesi della prima tappa sono l’ex saltatore con gli sci sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e il belga Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) recente detentore del record dell'ora (55,089 km, stabilito lo scorso 16 aprile in Messico).

Pubblicità

Senza dimenticare i vari Ion Izagirre (Astana), Ilnur Zakarin (Katusha), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) e Sam Oomen (Sunweb).