Il risultato che non ti aspetti arriva da Fairfax, nel Maryland, dove il favorito campione del mondo dei superwelter, Jarrett Hurd, va incontro alla prima sconfitta della sua carriera e deve consegnare ben tre corone iridate nelle mani del nuovo detentore, Julian Williams, autore di uno straordinario combattimento. Match decisamente intenso, condotto dallo sfidante con maggiore carica agonistica, precisione ed astuzia. 'J Rock' è stato chirurgico a tratti, capace di approfittare di ogni minima distrazione del campione e di punirlo severamente.

Julian Williams è il nuovo campione del mondo WBA, IBF e IBO dei superwelter

Il verdetto è unanime e non fa una piega, sinceramente abbiamo avuto il sentore che il match si potesse chiudere già al secondo round quando Hurd è stato raggiunto da una violentissima quanto veloce combinazione ed è andato al tappeto.

Hurd va knock down al secondo round

Che non sia una serata felice per Hurd lo si capisce subito: Williams si dimostra aggressivo e propositivo, si muove bene e colpisce duro. Il campione sente decisamente la combinazione che lo fa andare giù contro le corde nel secondo round, si rialza e cerca di difendersi uscendo malconcio ma indenne.

Nel terzo e nel quarto round il campione viene fuori con pugni al corpo ed al volto dell'avversario molto duri: qualcuno va a bersaglio, un chiaro segnale è l'occhio sinistro dello sfidante che inizia a gonfiarsi.

Grande battaglia, Williams più lucido

I due pugili si equivalgono nei round succcessivi, lo sfidante lavora bene con il jab ed Hurd ha difficoltà ad accorciare la distanza. Nell'ottava ripresa Williams entra nuovamente nella guardia del campione che accusa un nuovo momento di difficoltà, viene raggiunto al volto ed ha un vistoso taglio all'occhio destro.

All'inizio del nono round il campione ha già compreso di essere nettamente sotto ai punti e, pertanto, si getta in avanti in maniera disordinata cercando un colpo risolutore che non arriva. Williams controlla il match e va a segno con colpi puliti e precisi, è ormai padrone della situazione. Jarrett Hurd appare stanco e visibilmente provato, va avanti per orgoglio ed inerzia ed ha un ultimo sussulto al decimo round che probabilmente si conclude pari.

Gli ultimi due sono invece a favore dello sfidante la cui vittoria viene ufficializzata dal verdetto: 116-111, 115-112 e 115-112 lo score sul cartellini dei tre giudici. Julian Williams diventa così il nuovo campione del mondo dei superwelter versione WBA, IBO e IBF: si tratta della 27esima vittoria su 29 combattimenti (16 i successi per k.o), nel suo personale anche un pari ed una sconfitta, quest'ultima subita da Jermall Charlo nel dicembre del 2016 in quella che fu la sua prima chance mondiale per la cintura IBF dei superwelter.

Per Hurd è invece la prima battuta d'arresto in 24 combattimenti.