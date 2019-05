Le attuali gerarchie dei pesi massimi potrebbero essere 'sconvolte' dall'incurisione dell'imbattuto ed indiscusso campione dei mondo dei massimi leggeri, Oleksandr Usyk o, almeno, questo è ciò che pensano alcuni esperti di boxe. Per il fuoriclasse ucraino c'è però subito una tegola: avrebbe dovuto affrontare l'esperto Carlos Takam il prossimo 25 maggio all'MGM National Harbor di Oxon Hill, ma il match verrà rinviato a data da destinarsi. Uskyk si è fatto male nel corso della preparazione, forse a causa dei duri allenamenti a cui si è sottoposto per salire di peso.

Oleksandr Usyk infortunato, dovrà rinviare il suo debutto tra i pesi massimi

Per il pugile di Kiev un infortunio al bicipite, le fonti parlano di uno strappo muscolare che lo costringerà ad un periodo di inattività ed al conseguente recupero. Viene dunque meno il match di cartello della riunione organizzata dalla Matchroom Boxing che aveva per l'appunto il debutto del pluricampione dei cruiser come maggiore attrattiva.

'La nuova data sarà annunciata nei prossimi giorni'

A dare l'annuncio del problema fisico di Usyk è stato il suo manager, Egis Klimas, tramite un tweet.

Pubblicità

"Purtroppo Usyk ha subito un infortunio al bicipite e non potrà combattere il prossimo 25 maggio, ma una nuova data per il suo debutto tra i pesi massimi sarà annunciata a breve".

Breaking News: Unfortunately Usyk has suffered a bicep injury and will no longer fight on May 25. A new date for his heavyweight debut will be announced shortly — Egis Klimas (@KlimasBoxing) May 7, 2019

Non è chiaro cosa sarà della riunione alla luce del match-clou venuto meno.

"Un annuncio per quanto riguarda il nostro show sarà fatto a breve", ha comunicato Eddie Hearn, davvero poco fortunato di recente alla luce di ciò che è accaduto per il mondiale dei pesi massimi che doveva vedere Anthony Joshua combattere contro Jarrell Miller al Madison Square Garden il prossimo 1 giugno, con quest'ultimo fermato dopo aver fallito il test antidoping. AJ come noto combatterà lo stesso ed il suo sfidante per il titolo mondiale sarà Andy Ruiz, mentre per quanto riguarda la riunione di Oxon Hill non è da escludere che venga annullata nel caso in cui non si riesca a trovare un evento di grande attrattiva, ma onestamente è difficile ipotizzare che in così breve tempo si riesca ad organizzare un match di uguale richiamo.

Pubblicità

Nella stessa riunione deve combattere il peso massimo Michael Hunter, ex sfidante di Usyk per il titolo mondiale dei pesi massimi leggeri ed accostato nelle ultime settimane a Joshua, prima che la scelta cadesse su Ruiz. In programma inoltre anche il match tra Jessica McCaskill ed Anahi Esther Sanchez, valido per le cinture iridate femminili dei superleggeri versione WBC e WBA.

Le ambizioni di Usyk

Al di là del problema fisico per il quale sarà costretto a mordere il freno, le ambizioni del pugile ucraino sono ben note.

Pubblicità

Poco prima della sua ultima difesa del titolo dei cruiser contro Tony Bellew, Oleksandr Usyk aveva dichiarato la sua intenzione di debuttare tra i pesi massimi e diventare nel giro di poco tempo il campione indiscusso. "Non appena lo farò tornerò indietro e dirò: ragazzi, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Ringrazierò Dio e tornerò a casa". C'era molta curiosità di vederlo nella categoria regina ed il suo primo match contro un veterano come Carlos Takam era sicuramente competitivo. Bisognerà purtroppo attendere ancora qualche mese.