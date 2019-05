Roger Federer ha dunque chiuso ai quarti di finale la sua esperienza al Masters di Madrid 2019, celebrando con prestazioni di ottimo livello il suo ritorno sulla terra rossa dopo due stagioni. L'appuntamento con gli Internazionali d'Italia è ormai imminente, il torneo partirà il 12 maggio e la presenza del fuoriclasse svizzero è ancora incerta. In teoria non figura tra gli impegni prefissati da Federer in questa stagione, ma il fatto che sia nella entry-list e che non si era mai pronunciato in merito, ha lasciato la porta socchiusa. 'King Roger' ha scelto di aprirla, dicendo ufficialmente in conferenza stampa di stare valutando la sua possibile apparizione al Foro Italico.

Roger Federer: 'Sensazioni positive, questo fine settimana deciderò se partecipare agli Internazionali d'Italia'

'Lascio aperte tutte le opzioni'

Federer si è presentato in sala stampa a Madrid subito dopo la sconfitta subita da Thiem. Inevitabile la domanda dei giornalisti su Roma, lui ha risposto che prima del match odierno non poteva prendere alcuna decisione. "Sono in tabellone a Roma perché, per prendere qualunque decisione in merito, dovevo aspettare questo match. Ho dovuto attendere e vedere come andava la partita, ora dico che voglio lasciare aperte tutte le opzioni.

Non sono sicuro che andrò a Roma, ma deciderò questo fine settimana". Evidente che Federer ha bisogno di qualche giorno per vedere come reagisce il suo fisico e, in caso positivo, sarà al Foro Italico. Altrimenti lo rivedremo al Roland Garros.

'Settimana fantastica a Madrid'

Ha poi espresso la sua soddisfazione per le prestazioni di Madrid. "Una settimana fantastica, nonostante questa sconfitta. Ottime le due partite giocate contro Monfils e Thiem, nonostante oggi abbia trovato frustrante predere dopo aver avuto due match point.

Ma, davvero, è andato tutto bene". Ha dato il suo arrivederci ai giornalisti spagnoli in sala stampa. "Certamente tornerò, ma non posso dire oggi cosa farò l'anno prossimo sulla terra rossa. Magari torno come turista o, forse, anche come tennista. Vedremo".

Al Foro Italico dalla stessa parte del tabellone di Nadal

Se comunque Federer deciderà di prendere parte agli Internazionali d'Italia, sarà nella parte bassa del tabellone in base al sorteggio che è stato effettuato oggi, dunque dalla stessa di Rafa Nadal.

Pertanto è da escludere l'eventuale finale tra i due grandi rivali che potrebbero invece sfidarsi in semifinale. Dalla parte di Nole Djokovic c'è invece Alexander Zverev. Da ricordare che le prime otto teste di serie usufruiscono del bye al primo turno dove, invece, i confronti più interessanti sono quelli tra Pablo Carreno Busta e Denis Shapovalov, tra David Goffin e Stan Wawrinka e tra Borna Coric e Felix Auger-Aliassime. Per quanto riguarda gli italiani, doppia sfida Italia-Francia con Fabio Fognini opposto a Jo-Wilfried Tsonga e Matteo Berrettini che affronta Lucas Pouille.