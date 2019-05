Ieri, nel corso della conferenza stampa successiva al match perso contro Dominic Thiem nel quarti di finale del Master di Madrid, aveva lasciato aperta la porta che conduce direttamente al Foro Italico. Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la conferma, Roger Federer sarà al via dei prossimi Internazionali d'Italia nei quali è già da tempo nella entry-list. Lo svizzero, come già ribadito ieri nel corso dell'incontro con la stampa, aveva deciso a priori di tenere disponibili tutte le opzioni per il suo ritorno sulla terra rossa.

Roger Federer sarà ai prossimi Internazionali d'Italia

Il suo debutto stagionale sulla superficie sarebbe stato a Madrid, l'appuntamento al quale non si può rinunciare sono ovviamente gli Internazionali di Francia. Sul Foro non si era mai pronunciato direttamente, ma il fatto che sul sito ufficiale erano stati pubblicati esclusivamente gli impegni di Madrid e Parigi aveva fatto pensare a priori alla sua non partecipazione. Molto dipendeva dal torneo spagnolo: se ieri Federer avesse battuto Thiem (c'è andato vicino visto che ha sprecato due match-point al tie-break nel secondo set) e fosse andato avanti, sarebbe stato quasi impossibile vederlo a Roma.

'Felice di tornare a Roma'

Dunque la conferma ufficiale per la gioia di tutti i fan di 'King Roger', quelli italiani in particolare che sono sicuramente tantissimi, è arrivata dallo stesso tennista elvetico. L'ex numero uno del mondo ha pubblicato un post su Instagram con un video in cui viene annunciata la sua decisione. "Ciao a tutti. Ho appena finito di parlare con il team e abbiamo deciso: tornerò in Italia per giocare a breve il torneo di Roma.

Sono felice e talmente entusiasta che non vedo l'ora. Ci vediamo lì" sono le sue parole, subito sottolineate da centinaia di like e commenti dei tifosi e dei follwers che non vedono l'ora, a loro volta, di ammirarlo sulla terra rossa del Foro Italico e che gli hanno fatto i più sinceri in bocca al lupo per un torneo tra i pochi che Federer non ha mai vinto.

A Roma sarà nella parte bassa del tabellone, dunque dalla stessa di Rafael Nadal. In caso che i due grandi rivali riescano ad andare lontano in Italia, si ritroveranno in semifinale.

Roger come le altre sette teste di serie usufruisce di un bye al primo turno e debutterà direttamente nel secondo affrontando il vincitore della sfida tra Frances Tiafoe e Joao Sousa.

Federer ed il Foro Italico

A dire il vero, il rapporto tra il fuoriclasse elvetico ed il Foro Italico non è mai stato felice al contrario di Rafa Nadal che in quel di Roma ha sollevato per otto volte il trofeo: la prima nel 2005 e l'ultima lo scorso anno battendo in finale Alexander Zverev.

Federer, come già ricordato, non ha mai vinto nonostante le quattro finali disputate. La prima nel 2003, quando venne sconfitto in tre set dallo spagnolo Felix Mantilla. Tre anni dopo, nel 2006, la prima finale romana contro Nadal, una delle più belle ed intense partite tra i due campionissimi che vide vincere il maiorchino in cinque set con ben tre finiti al tie-break. Nel 2013 altra sfida Nadal-Federer, ma stavolta ben pochi problemi per Rafa capce di imporsi comodamente in due set. L'ultima finale di Federer è quella disputata nel 2015 contro l'attuale numero uno del mondo, Nole Djokovic, persa in due set in quella circostanza.