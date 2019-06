Manca ancora la data ufficiale, ma tra novembre e dicembre dovrebbe concretizzarsi il rematch tra Anthony Joshua ed Andy Ruiz, valido per i titoli mondiali Super WBA, IBF, IBO e WBO dei pesi massimi attualmente detenuti dal sorprendente pugile californiano di origine messicana. Ruiz lo scorso 1 giugno ha sconfitto per k.o alla settima ripresa, contro ogni pronostico, l'imbattuto pugile britannico a lungo considerato il più forte e completo rappresentante della divisione.

In tanti ritengono 'Andy The Destroyer' semplicemente il 're per una notte', ma ci sono anche quelli convinti che non sia saggio per Joshua affrontarlo immediatamente dopo aver subito una terrificante lezione sul ring. Non è di questo avviso Frank Bruno per il quale è giusto che AJ tenti di riprendersi ciò che gli è stato strappato, ma lo avvisa che non sarà semplice.

'AJ era convinto di fare una passeggiata nel parco'

L'ex campione mondiale dei pesi massimi in questi giorni è stato all'angolo di Daniel Dubois che il prossimo 13 luglio affronterà Nathan Gorman alla Greenwich Arena per il titolo britannico della divisione.

I cronisti di talksport lo hanno intervistato ed è davvero impossibile evitare di affrontare l'argomento 'Joshua vs Ruiz'. A Bruno è stato dunque chiesto se sia saggio per AJ combattere subito contro l'attuale campione del mondo per la rivincita. Il 57enne ex pugile non ha dubbi: "Deve andare subito nella tana del leone ed evitare gli stessi errori, senza badare a ciò che gli sta intorno". Frank Bruno premette che non intende mancare di rispetto a Joshua per quella che è la sua convinzione in merito, ma suo avviso l'ex campione ha commesso un grave errore contro Ruiz.

"Joshua è un buon pugile ed io spero tanto che torni sul ring e riprenda il suo titolo. Ma non sarà facile, anzi sarà molto, molto difficile perché ha sottovalutato il suo avversario. Sembrava un pò un 'teletubby' e, dunque, AJ ha pensato che fosse come fare una passeggiata nel parco, ma nessuno sale sul ring per passeggiare. Io spero comunque che vinca e faccia sventolare la bandiera per l'Inghilterra". Un parere sul recente mondiale dei pesi massimi è stato chiesto anche a Daniel Dubois, il 21enne britannico condivide quando affermato del celebre connazionale.

"Tra i motivi della sua sconfitta c'è sinceramente il fattore di aver sottovalutato il suo avversario, mentre Ruiz ha fatto bene ciò che doveva fare e, pertanto, è sceso dal ring con i titoli".

Amir Khan: 'Joshua non deve fare subito il rematch'

Sul fatto che possa essere rischioso per Joshua affrontare immediatamente Ruiz, si era già espresso George Foreman. Come 'Big George' la pensa anche Amir Khan, convinto che AJ debba "ricostruire se stesso" prima di fare il rematch.

Intervistato da BBC Sport, il 32enne ex iridato dei superleggeri ha sottolineato che "non è affatto una buona idea combattere nuovamente con Ruiz così presto. Se lo combatte subito, sarà difficile per lui vincere: sarebbe ideale per lui fare prima un paio di incontri per riprendere fiducia. A volte una sconfitta può essere un bene per la tua carriera, una cosa che ho imparato per esperienza personale. Quando perdi, la gente inizia a dire che non sei quello che dicevi di essere.

Joshua deve essere capace di usare queste critiche come una motivazione in più".