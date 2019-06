Il tabellone delle semifinali del Roland Garros 2019 non ammette intromissioni, a giocare nel penultimo atto degli Internazionali di Francia sono i quattro giocatori migliori del mondo, i primi quattro del ranking ATP. Fari puntati sulla sfida infinita tra Roger Federer e Rafa Nadal, 39esimo capitolo della rivalità più longeva della storia del tennis e, certamente, tra le più celebri dell'intera storia dello sport. Ma ovviamente sarà una grande semifinale anche quella tra Nole Djokovic e Dominic Thiem, il numero uno ATP contro il giocatore che, dopo Nadal, viene indicato come il miglior terraiolo.

Pubblicità

Pubblicità

Insomma, ci sarà da divertirsi e da stare con il fiato sospeso. Questi Internazionali di Francia stanno mantenendo in pieno le aspettative ed alla fine hanno regalato agli appassionati le semifinali ampiamente pronosticate in cui a contendersi l'accesso all'ultimo atto c'è un autentico poker d'assi.

Nadal vs Federer

Rafael Nadal contro Roger Federer, un nuovo capitolo da aggiungere alla lunga storia, il 39esimo della serie. In campo vanno due tennisti capaci di vincere complessivamente 182 titoli nel circuito maggiore, gli 81 dello spagnolo ed i 101 dello svizzero.

Roland Garros, Nadal-Federer e Djokovic-Thiem: domani le semifinali su Eurosport

Sono ormai 15 anni che questa storia infinita va avanti, nei 38 confronti precedenti Nadal conduce 23-15 ed il suo dominio sulla terra rossa è inequivocabile anche nel computo dei confronti con il suo grande avversario: su 15 confronti, il maiorchino ne ha persi soltanto 2 ed ha vinto tutti e 5 i match disputati a Parigi, tra cui 4 finali. Inutile dire che Rafa è il grande favorito, ma lo è sempre sul rosso anche se il suo avversario si chiama Roger Federer.

Pubblicità

Lo spagnolo punta al 12esimo Roland Garros, King Roger cerca l'impresa: il secondo trionfo a dieci anni di distanza dal primo. Qualcosa ai limiti del possibile, ma ovviamente se ti chiami Roger Federer ci sono ben poche cose impossibili con una racchetta in mano.

Djokovic vs Thiem

Sfida assolutamente incerta e combattuta, non sarà carica di storia come l'altra semifinale, ma per Nole Djokovic sarà un osso ben duro. Dominic Thiem lo ha sempre fatto soffrire e lo testimonia l'estremo equilibrio che regna nelle circostanze in cui si sono affrontati.

Il campione serbo ha infatti vinto 3 delle 5 sfide con il rivale di domani e sul rosso il computo della 'battagliaì è in assoluta parità: 2-2. L'ultimo precedente è abbastanza recente, nelle semifinali del Masters di Madrid dove Djokovic vinse con un doppio 7-6. Thiem cerca il primo trionfo in uno Slam, lo scorso anno giunse fino alla finale. Nole ha vinto a Parigi soltanto in una circostanza nel 2016, una briciola dei 15 Slam al suo attivo.

Diretta tv e streaming

Saranno Nadal e Federer i primi a scendere in campo domani a Parigi, l'inizio del match è fissato alle ore 12.50.

Pubblicità

L'altra semifinale tra Djokovic e Thiem è in programma non prima delle 14.50. La diretta tv è garantita su Eurosport mentre per chi predilige lo streaming c'è l'applicazione Eurosport Player per pc, smartphone e qualunque altro tipo di dispositivo mobile.