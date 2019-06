Il tanto atteso sorteggio di Wimbledon è stato effettuato e, se tutto va come da pronostico, ci sarà il 'Fedal' in semifinale. Roger Federer e Rafa Nadal sono dalla stessa parte del tabellone così come al Roland Garros, in aggiunta per Nadal ci potrebbe essere la sfida con Nick Kyrgios al secondo turno. Per quanto riguarda Novak Djokovic ci potrebbe essere l'insidia Stefanos Tsitsipas già ai quarti di finale.

Il tabellone: primi turni ed eventuali quarti di finale

Il campione in carica di Wimbledon, Novak Djokovic, affronterà al primo turno Philipp Kohlschreiber.

Nadal non è dalla sua parte, Federer non poteva esserlo in quanto testa di serie numero 2. Nei quarti di finale il numero uno del mondo potrebbe trovare il greco Stefanos Tsitispas ed in semifinale Alexander Zverev, ovviamente se tutto va secondo pronostico. Per Roger Federer al primo turno c'è il sudafricano Lloyd Harris, più avanti nel torneo ci potrebbe il quarto di finale contro Nishikori. Rafa Nadal affronterà il giapponese Sugita ed il secondo turno potrebbe riservargli la sfida con Nick Kyrgios, il discusso tennista australiano che negli ultimi mesi non gli ha certo riservato parole al miele.

Nei quarti invece lo spagnolo troverebbe Dominic Thiem, da lui battuto nella finale del Roland Garros. L'altro possibile quarto di finale vede Anderson contro Zverev.

Riavvolgendo di qualche giro il nastro e tornando ai sedicesimi di finale, Djokovic troverebbe Lajovic, Nadal affronterebbe Djere, Federer avrebbe Pouille sulla sua strada mentre per il nostro Fabio Fognini ci sarebbe il match contro Basilashvili. E, ancora, Monfils-Auger Aliassime, Tsitsipas-Edmund, Medvedev-Goffin, Anderson-Pella, Raonic-Wawrinka, Zverev-Paire, Khachanov-Bautista, Cilic-Simon, Thiem-Shapovalov, Nishikori-De Minaur, Isner-Berrettini, Coric-Schwartzman.

Gli italiani

Per quanto riguarda gli italiani, è andata male al primo turno per Fabbiano che si trova innanzi l'ostacolo Tsitispas, mentre Berrettini affronterà Albot e Fognini dovrà superare la concorezza di Tiafoe. Per Cecchinato c'è De Minaur e per Sonego il match contro Granollers. Infine Seppi che affronterà Jarry, Lorenzi in un match tutt'altro che in discesa contro Medvedev ed Arnaboldi che affronta Karlovic.

Il tabellone femminile

Tra le donne c'è da dire che il rank di Wimbledon, a differenza di quanto accaduto nel singolare maschile, rispetta in pieno il ranking Wta.

Per la numero uno del mondo, Ashley Barty c'è l'avvio di Wimbledon contro Zheng Saisai mentre la vincitrice dello scorso anno, Angelique Kerber, affronta Tajana Maria. Per quanto riguarda il primo turno c'è l'esordio assoluto in uno Slam per Giulia Gatto Monticone e per lei sarà un autentico battesimo del fuoco visto che la sua avversaria si chiama Serena Williams. Per Camila Giorgi, invece, il match contro l'ucraina Yastremska. I possibili quarti di finale vedrebbero la grande sfida tra la Barty e la Kerber, ma anche Bertens-Kvitova, Svitolina-Pliskova, Halep-Osaka.