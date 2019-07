Continua l'estate della Pallavolo italiana. Dopo la Nations League e le Universiadi di Napoli 2019, è il momento delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Nella Nations League il giovanissimo gruppo italiano del CT Mazzanti si è disimpegnato qualificandosi alle Final Six grazie al 4° posto nel girone unico. Nella fase finale, contro Turchia e Cina, le azzurre sono state vittima sacrificale con zero punti conquistati in due gare.

Alle Universiadi le ragazze del CT Paglialunga, tra cui atlete della Nazionale maggiore come Carlotta Cambi, si sono arrese solo nella finalissima per l'oro, persa per 1-3 contro la forte Russia.

Il calendario

Il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si svolgerà tra il 2 ed il 4 agosto a Catania, presso il PalaCatania. Le avversarie dell'Italia saranno Kenya, Belgio e Olanda. Il Kenya (20° nel ranking FIVB) è la presunta cenerentola del girone, mentre maggiori insidie presentano le altre due squadre.

Le Yellow Tigers del Belgio possono contare su atlete del calibro di Britt Herbots, giovanissimo opposto che milita in Serie A1 con l'UYBA e sono reduci da una Nations League conclusa al 7° posto.

Le olandesi fanno affidamento su una buona organizzazione tattica e su un gruppo di atlete che figura nei campionati più competitivi. I tulipani hanno spesso messo in difficoltà le selezioni nazionali italiane e negli ultimi tornei sono finiti quasi sempre tra le prime posizioni: 5° posto nel Grand Prix, 4° nei Giochi Olimpici 2016, 4° nei Mondiali 2018 e 2° negli Europei 2017.

Unica macchia è stato l'undicesimo posto nella Nations League di quest'anno. Sola la prima di ogni girone stacca il pass per i Giochi Olimpici. In caso di debacle azzurra, un'altra chance sarà rappresentato dal torneo europeo in calendario a gennaio 2020.

Le convocate

Di seguito la lista delle 14 atlete convocate dal CT dell'ItalVolley femminile Davide Mazzanti:

Palleggiatrici: Ofelia Malinov (Scandicci Savino del Bene), Alessia Orro (UYBA)

Le gare in tv

Le gare di qualificazione saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, come avviene per le gare di campionato di Superlega e Serie A1.

Le gare andranno in onda alle 21:15 secondo il seguente programma: