Torna anche in questo fine settimana il consueto appuntamento con le arti marziali miste targato Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione più prestigiosa a livello mondiale. La sera di sabato 27 luglio (le prime ore di domenica 28 in Italia) al Rogers Palace di Edmonton (Alberta, Canada) andrà infatti in scena l'evento UFC 240. L'incontro principale della serata è la sfida valevole per il titolo dei pesi piuma tra il campione Max Holloway e il veterano Frankie Edgar.

Poco prima del main event da segnalare il rientro di Cris Cyborg, ex campionessa dei pesi piuma femminili, reduce dalla pesante sconfitta con conseguente perdita del titolo contro la brasiliana Amanda Nunes.

Il main-event: Holloway torna nella 'sua' categoria

Solo pochi mesi fa il 27enne hawaiiano ha tentato l'assalto al titolo interim dei leggeri, sfidando Dustin Poirier ad UFC 236. In quell'occasione Max Holloway (24 vittorie e 4 sconfitte in carriera) ha però incassato una sconfitta ai punti, perdendo la possibilità di lottare poi con Khabib Nurmagomedov per il titolo vero e proprio.

La sconfitta dello scorso aprile ha inoltre interrotto una striscia vincente che durava dall'agosto 2013, quando Holloway dovette arrendersi a Conor McGregor. In seguito una serie di ben 13 vittorie consecutive, che lo hanno portato a conquistare il titolo dei pesi piuma contro Jose Aldo per poi difenderlo con successo con lo stesso Aldo e con Brian Ortega. Due prestazioni spettacolari che hanno consentito a "Blessed" di coltivare ambizioni titolate nella categoria superiore, trovando però la strada sbarrata da Poirier.

Tornato ora nella categoria in cui è campione, Holloway troverà ad attenderlo il 37enne Frankie Edgar. L'ex campione dei pesi leggeri è probabilmente alla sua ultima grande occasione per coronare una carriera di tutti rispetto in cui ha regalato grandi battaglie ai fan. Nel suo ultimo incontro "The Answer" ha battuto ai punti Cub Swanson, portando il suo record a 23 vittorie, 6 sconfitte ed un pari.

I pronostici sono per Max Holloway, dimostratosi in gran forma nelle sue ultime apparizioni nella categoria dei pesi piuma, ma da un elemento della classe di Edgar è lecito aspettarsi una fiera opposizione alla freschezza del campione in carica.

Il programma e dove vedere l'evento

UFC 240:Holloway vs Edgar si segnala anche per il ritorno di quella che era ritenuta la fighter più devastante dell'intero roster femminile UFC.

Una certezza quasi granitica smontata però dai pugni di Amanda Nunes ad UFC 232, match in cui venne sconfitta al primo round senza appello. La ex campionessa proverà a riprendersi la sua cintura, ma prima dovrà vedersela con l'imbattuta Felicia Spencer, ex campionessa dei pesi piuma nella promotion Invicta FC. Solo con una vittoria la Cyborg potrà ambire ad una nuova chance con Amanda Nunes, vero schiacciasassi nel panorama femminile.

Gli altri match della main card: Geoff Neal vs Niko Price (pesi welter), Olivier Aubin-Mercier vs Arman Tsarukyan (pesi leggeri) e Marc-Andre Barriault vs Krzysztof Jotko. L'intera main card sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, a partire dalle 04:00 di domenica 28 luglio. DAZN è visibile su pc, tablet, smartphone e smart TV.