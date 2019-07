Sarà una finale da sogno quella che domenica 14 luglio 2019 andrà in scena sul centrale dell' All England Lawn Tennis and Croquet Club, storica sede del torneo di Wimbledon.

A sfidarsi nell'ultimo atto del terzo Slam stagionale saranno infatti Novak Djokovic e Roger Federer, rispettivamente teste di serie numero 1 e numero 2 del torneo. Due giocatori entrati ormai nella leggenda di questo sport, nonché i giocatori in attività più vincenti a Wimbledon, con ben 12 vittorie in due (4 il serbo, 8 lo svizzero).

Pubblicità

Pubblicità

Le semifinali: Djokovic piega Bautista, Federer vincente nel big match con Nadal

Prima della grande sfida che lo attende in finale Roger Federer ha dovuto affrontare un'altra grande prova in semifinale, quando ha incrociato ancora una volta in cammino del suo rivale per eccellenza, lo spagnolo Rafael Nadal. Il 38enne di Basilea è riuscito ad imporsi sull'iberico in 4 set, con il punteggio di 7-6 1-6 6-3 6-4, tornando in finale due anni dopo l'ultima volta (successo su Cilic).

Pubblicità

Federer ha così vendicato la recente sconfitta in semifinale al Roland Garros, terreno di conquista del 32enne di Manacor, accorciando le distanze nel computo degli scontri diretti, ora sul 24-16 per Nadal. Sull'erba però il "Re" ha sempre avuto una marcia in più, disputando una partita quasi perfetta e annichilendo la sua nemesi sportiva.

Era sulla carta più facile invece il compito per Novak Djokovic, opposto all'altro spagnolo Roberto Bautista Agut.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tennis

Arrivato in semifinale contro ogni pronostico, il 31enne spagnolo ha dato il suo meglio per fronteggiare l'attuale numero 1 del mondo. Il risultato finale ha premiato il serbo, uscito vincente in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-2 . Per Bautista un torneo comunque da incorniciare, che gli permetterà di fare un gran balzo in avanti nella classifica ATP.

I precedenti e dove vedere il match

La finalissima di Wimbledon 2019 costituirà l'ennesimo capitolo della rivalità sportiva tra Novak Djokovic e Roger Federer, fin qui avversari per ben 47 incontri.

I precedenti vedono il serbo in vantaggio per 25 vittorie a 22, con quest'ultimo che ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti. Sull'erba Djokovic vanta due successi, le finali di Wimbledon del 2014 e del 2015, mentre l'unico successo di Federer risale alla semifinale dello stesso torneo nel 2012. I due si incontrano in una finale Slam per la quinta volta, con il serbo avanti anche in questo confronto: sono tre i successi (Us Open 2015, Wimbledon '14 e '15) per lui, con Federer vincente invece nell'ultimo atto degli Us Open 2007.

Pubblicità

I precedenti sono a favore del serbo, ma sul suo campo preferito lo svizzero può sempre dire la sua. In caso di successo per l'elvetico sarebbe la nona vittoria a Wimbledon, di cui è il tennista più vittorioso di sempre.

Il match tra Djokovic e Federer, finalissima di Wimbledon 2019, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (canali 201 e 251 di Sky) a partire dalle 15:00 di domenica 14 luglio.

Pubblicità

Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming tramite l'app SkyGo, visibile su pc, tablet, smartphone e smart tv.