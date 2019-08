Il 'Fedal' si gioca anche a distanza ed i record macinati in questi anni da Roger Federer e Rafa Nadal sono davvero tantissimi. Relativamente alle partite vinte in un torneo dell'Atp World Tour Masters 1000 è un vero testa a testa, ma il maiorchino ha appena eguagliato il suo grande rivale. Il successo in due set al primo turno della Rogers Cup-Canada Open gli ha fatto toccare quota 378 partite vinte, dunque in questo momento i due campioni sono in perfetta parità. Se Rafa supera anche il secondo turno, toglierà il primato in tal senso a 'King Roger'.

Uno straordinario testa a testa

Dati e cifre dell'Atp World Tour Masters 1000 abbracciano ovviamente poco meno di 30 anni della storia del Tennis alla luce della sua costituzione nel 1990. Battendo 7-6, 6-4 Daniel Evans al primo turno di Montreal, lo spagnolo tocca il tetto delle 378 partite vinte ed eguaglia Federer, il primato assoluto è a portata di mano alla luce del match del secondo turno che vedrà Nadal opposto all'argentino Guido Pella.

Naturalmente il testa a testa continuerà, andando avanti nel torneo l'attuale numero 2 del mondo potrà staccare l'elvetico che, però, sarà poi in campo a Cincinnati dove la presenza di Rafa non è ancora certa. Pertanto il duello a distanza proseguirà ad oltranza, in questo come in altri record della racchetta.

La classifica

Dunque Federer e Nadal guidano ad oggi la classifica appaiati a quota 378 match vinti.

Segue, più staccato, Novak Djokovic a quota 345 anche se il serbo ha un altro record: è infatti riuscito, unico nella storia del tennis, a conquistare tutti i tornei Masters 1000 disponibili realizzando dunque il Career Golden Masters. Se guardiamo alla percentuale di partite vinte/perse, Nadal guida questa speciale classifica con l'82,67 % (378 vittorie, 79 sconfitte), davanti a Djokovic con l'81,75 (345-77) mentre Federer è terzo con la percentuale del 78,10 (378-106).

Tornando alla classifica complessiva, troviamo Andy Murray al quarto posto con 212 match vinti, uno in più di Andre Agassi. Sesto è Pete Sampras a quota 193 davanti a Tomas Berdych (192), David Ferrer (190), Andy Roddick (158), Stan Wawrinka (150) e Tommy Haas (144). Relativamente ai titoli Masters 1000, il primato è già di Nadal a quota 34 con Djokovic che insegue a 33. Federer è più staccato, per lui quota 28 e, poi, come spesso accade nelle statistiche del tennis internazionale, dietro ci sono tutti gli altri ad iniziare dal quarto posto di Agassi a 17, il quinto di Murray a 14, il sesto di Sampras ad 11, il settimo di Thomas Muster a quota 8 davanti a Michael Chang con 7 titoli.

Ci sono poi ben sei tennisti a quota 5: Boris Becker, Jim Courier, Marcelo Rios, Gustavo Kuerten, Marat Safin ed Andy Roddick.