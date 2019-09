Torna la grande boxe sulla piattaforma streaming di DAZN, che in questo fine settimana ci offre la possibilità di assistere al match tra Jaime Munguia e Patrick Allotey. La sfida, in programma a Carson (California) sabato 14 settembre (le prime ore di domenica 15 in Italia), è valida per il titolo mondiale WBO dei pesi superwelter detenuto da Munguia.

Munguia alla sua quinta difesa, in caso di vittoria possibile salita nei medi

Il messicano Jaime Munguia a soli 22 anni può vantare già un curriculum di tutto rispetto.

Divenuto campione WBO nel maggio 2018 con un perentorio ko sull'ex campione Sadam Ali, Munguia ha poi difeso il suo titolo per ben 4 volte. Ha infatti battuto in successione Liam Smith (punti), Brandon Cook (ko tecnico), Takeshi Inoue (punti) e Denis Hogan (punti). Il suo record è costellato di sole vittorie, con 33 successi in altrettanti match disputati sino ad ora, di cui 26 per ko. Nel suo ultimo match il giovane fenomeno messicano ha palesato però alcune difficoltà a rientrare nel peso, difficoltà che lo porteranno in un prossimo futuro a salire di categoria e tentare di imporsi anche a livello di pesi medi.

Prima però c'è da affrontare il ghanese Patrick Allotey, 28 anni, chiamato al match della vita. Lo sfidante non ha fino ad ora ottenuto risultati di rilievo in carriera, accumulando un record di 40 vittorie e 3 sconfitte (2 per ko). Sulla carta non sembra un rivale in grado di impensierire una stella come Munguia, ai quali i bookmakers danno i favori del pronostico.

Non solo Munguia: DAZN, un weekend di grande boxe

La riunione, organizzata dalla Golden Boy dell'ex campione Oscar De La Hoya, è attesissima anche per la presenza di un pugile considerato dagli addetti ai lavori una futura superstar, il 21enne Ryan Garcia.

Questi è atteso dal match contro il 25enne statunitense Avery Sparrow, al limite dei pesi leggeri. Un banco di prova importante per Garcia, imbattuto in 18 incontri e desideroso di scalare le classifiche mondiali nel più breve tempo possibile.

Oltre al già citato Munguia vs Allotey, il fine settimana pugilistico di DAZN si aprirà già questa notte con un altro match interessante. A New York andrà infatti in scena lo scontro tra Devin Haney e Zaur Abdullaev, valido per il titolo WBC interim dei pesi leggeri.

Il 20enne Haney ha di recente lanciato il guanto di sfida al campione Lomachenko, ma prima dovrà aver ragione dell'imbattuto rivale nel match di stanotte al Madison Square Garden.

Gli appuntamenti con la boxe su DAZN per il fine settimana sono dunque i seguenti: sabato 14 settembre dalle ore 03:00 da New York per Haney vs Abdullaev e domenica 15 settembre dalle 03:00 in diretta streaming da Carson per Munguia vs Allotey.

DAZN è visibile in streaming, previo abbonamento, su pc, smartphone, smart TV e consolle.