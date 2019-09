Dopo tanta attesa e tante dichiarazioni da parte dei protagonisti, manca ormai pochissimo allo scontro vero e proprio sul ring di Los Angeles: sabato 28 settembre, le prime ore di domenica 29 qui in Italia, lo "Staples Center" ospiterà infatti l'atteso match tra Errol Spence e Shawn Porter. L'incontro è una vera e propria riunificazione a livello di pesi welter, in quanto entrambi sono in possesso di una cintura mondiale nella categoria: Spence detiene il titolo IBF, Porter il titolo WBC. Entrambe le cinture saranno messe in palio nel match di stanotte.

Campione vs Campione: Spence favorito, ma Porter è cliente durissimo

Entrambi i protagonisti del match costituiscono l'élite della pur ricca categoria dei pesi welter, insieme agli altri campioni in carica come Terence Crawford (WBO) e la leggenda Manny Pacquiao (WBA). La sfida dello Staples Center consegnerà al vincitore lo status di campione unificato WBC e IBF, e chissà che in un futuro non sia possibile una ulteriore sfida con gli altri due campioni rimanenti.

A godere del favore del pronostico è l'imbattuto 29enne Errol Spence, campione IBF dal maggio 2017. In carriera vanta 25 incontri e altrettante vittorie, di cui 21 per ko. Fino ad ora il giovane texano ha sbaragliato qualsiasi avversario, imponendosi come uno dei nomi più importanti nei welter e non solo. Quello con Porter sarà però un grandissimo test, in quanto il campione WBC è anch'egli un top fighter ed ha già affrontato nomi importanti a livello mondiale.

"Showtime" Porter ha all'attivo 33 incontri con 30 vittorie (17 ko), due sconfitte e un pari. Ha già detenuto il titolo IBF tra il 2013 ed il 2014, poi nell'agosto 2014 la prima sconfitta, avvenuta per mano dell'inglese Kell Brook ai punti. La seconda battuta d'arresto è invece avvenuta per mano dell'ex campione WBA Keith Thurman, sempre ai punti nel 2016. Da lì in poi Porter ha sempre vinto, conquistando il titolo WBC contro Danny Garcia nel settembre 2018.

Nel suo ultimo match Porter ha difeso il suo titolo contro il cubano Yordenis Ugas, battuto a fatica ai punti.

Contro Errol Spence, reduce dalla vittoria con l'allora imbattuto Mickey Garcia in marzo, Porter dovrà essere perfetto per imporsi. Non c'è però dubbio che il match sarà altamente competitivo, visto il valore in campo dei due rivali. La pressione asfissiante di Porter contro la maggiore potenza e tecnica di Spence sembrano poter regalare agli appassionati una battaglia degna di nota.

Una battaglia che purtroppo non sarà possibile vedere in diretta tv o streaming in Italia, in quanto nessun emittente televisiva nel nostro Paese ha acquistato i diritti per il match.