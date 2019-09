Va al Kenya il primo oro dei Mondiali di atletica a Doha. Ruth Chepngetich è la nuova campionessa iridata della maratona femminile con il tempo di 2:32’43”, ha preceduto al traguardo la bahrenita Rosie Chelimo mentre sul gradino più basso del podio è andata la namibiana Helalia Johannes. Bilancio negativo per le azzurre, nessuna delle due atlete italiane ha tagliato il traguardo: Sara Dossena ha alzato bandiera bianca prima de tredicesimo km, mentre Giovanna Epis si è ritirata più avanti, prima del transito al km 36.

La Dossena ha lamentato "condizioni climatiche proibitive". Nel corso della seconda giornata in programma oggi, 28 settembre, si assegneranno 6 titoli mondiali tra cui quello molto atteso sui 100 metri. L'intensa giornata di gare sarà seguita in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 17.20.

Le finali in programma il 28 settembre

Alle ore 17.20 italiane avrà inizio la finale del lancio del martello donne.

La favorita sembra la statunitense DeAnna Price, occhio alla connazionale Gwen Berry, alla cinese Zhen Wang, alla moldava Zalina Petrivkasya ed alla polacca Joanna Fiodorow. Alle 19.40 inizia l'ultimo atto del salto in lungo maschile, la miglior prestazione nelle qualificazioni è stata quella di Juan Miguel Echevarria, il cubano ha saltato alla misura di 8.40 davanti allo statunitense Jeff Henderson (8.12) ed a giapponese Yuki Hashioka (8.07).

Alle 20.10 la finale dei 10.000 metri femminili, tra le ragazze che ambiscono all'oro figurano certamente l'etiope Netsanet Gudeta e la neozelandese Camille Buscomb, ma attenzione alle statunitensi Emily Sisson e Molly Huddle. I blocchi di partenza della finale dei 100 metri maschili in programma alle 21.15 saranno ovviamente da stabilire nelle semifinali, inutile dire che il favorito resta Christian Coleman, alla luce di ciò che ha fatto vedere ieri in batteria: dovrà guardarsi dal connazionale Justin Gatlin campione del mondo in carica e dal campione europeo, il britannico Zharnel Hughes, oltre che dai soliti Yohan Blake (Giamaica) ed Akani Simbine (Sudafrica).

I nostri Filippo Tortu e Marcell Jacobs tenteranno di coronare il sogno dell'ingresso in finale. Alle ore 22.30, invece, le finale relative alla 50 km di marcia maschile e femminile.

Il programma completo e gli italiani in gara