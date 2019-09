Un grande Matteo Berrettini continua a sognare sui campi in cemento di Flushing Meadows, dove sono in corso gli US Open 2019.

Il 23enne tennista romano ha infatti superato in tre set il russo Andrej Rublev, conquistando l'accesso ai quarti di finale del prestigioso Slam statunitense. Un risultato storico non solo per "Berretto", al suo primo quarto in un major, ma per tutto il Tennis italiano. Era infatti dal 1977 che un italiano non arrivava così in alto agli US Open, con Corrado Barazzutti che si impose su Brian Gottfried per poi fermarsi in semifinale al cospetto di Jimmy Connors. A quei tempi lo slam americano si disputava però a Forest Hills (terra verde) e non a Flushing Meadows, dove il torneo ha attualmente sede.

Nei quarti c'è Monfils, poi possibile incrocio con Nadal

Con il successo per 6-1 6-4 7-6 su Rublev, Berrettini si è regalato il suo miglior risultato in uno Slam. Solo pochi mesi fa il tennista azzurro aveva ottenuto l'accesso agli ottavi di finale di Wimbledon, persi malamente al cospetto di Roger Federer. A New York invece Berrettini è stato capace di migliorarsi, issandosi tra i migliori 8 del torneo.

Tra lui e la semifinale ci sarà il francese Gael Monfils, uscito vittorioso dal confronto con Pablo Andujar con il punteggio di 6-1 6-2 6-1 in appena un'ora e 26 minuti di gioco. Un successo senza discussioni quello del numero 13 del mondo, già semifinalista a New York nel 2016.

Il confronto di domani mercoledì 4 settembre sarà il primo tra i due, uno scontro inedito che potrebbe regalare a Berrettini una sfida da sogno con Rafa Nadal.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tennis

Il match contro il 33enne Monfils non sarà certo dei più facili, dal momento che il francese ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma e ha una maggiore esperienza ad alti livelli. Il Berrettini visto all'opera contro Rublev ha tutte le carte in regola per avere la meglio di un pur duro rivale come il transalpino, per poi affrontare probabilmente in semifinale un big come Nadal.

Lo spagnolo ha sconfitto negli ottavi Marin Cilic in quattro set ed è atteso nei quarti dall'argentino Diego Schwartzman, giustiziere del tedesco Alexander Zverev.

Nadal, attuale numero 2 del ranking ATP, è senza dubbio il netto favorito nel match e per un posto in finale. Nell'altra parte del tabellone Roger Federer affronterà Grigor Dimitrov, mentre il connazionale Stanislas Wawrinka è impegnato con il russo Daniil Medvedev, numero 5 ATP.

Il match Berrettini vs Monfils, valevole per i quarti di finale degli US Open 2019, sarà trasmesso in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky), a partire dalle 17:00 di domani mercoledì 4 settembre 2019.

Sarà possibile vedere tutti i match del torneo sulla stessa rete e su Eurosport Player, oltre che sulla piattaforma streaming DAZN.