Dopo le grandi sfide della Champions League, tocca ora all'Europa League: questo giovedì 24 ottobre si giocherà la terza giornata della fase a gironi della prestigiosa competizione europea. Due le squadre italiane impegnate: la Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Fonseca.

Come ogni turno di Europa League, solo una partita sarà trasmessa in chiaro; questa giornata sarà Celtic-Lazio ad andare in diretta su TV8.

La partita inizierà alle ore 21:00. La Roma invece, che sarà impegnata all'Olimpico contro il Borussia Monchengladbach, sarà visibile solo su Sky a partire dalle 18:55.

La Lazio, impegnata in Scozia, sarà visibile in chiaro e in diretta su TV8

Partita molto difficile quella che attenderà la Lazio in questo terzo turno di Europa League; sarà infatti il Celtic, squadra storica del calcio scozzese capace di vincere ben 50 scudetti e 39 coppe nazionali, a ospitare la Lazio.

La squadra scozzese è prima nel girone a quota 4 punti e alle sue spalle c'è proprio la Lazio a quota 3 punti (a pari punti con il Cluj). Una partita fondamentale, dunque, per il prosieguo in Coppa.

Simone Inzaghi dovrebbe fare affidamento al 3-5-2: Strakosha in porta, difesa a 3 con Bastos-Vavro-Acerbi, centrocampo con Lazzari e Jony sugli esterni e Parolo-Leiva-Milinkovic in mezzo e infine in attacco dovrebbe agire la coppia Correa-Caicedo.

La partita, come detto, sarà visibile a tutti senza alcun abbonamento: per la prima volta in questa stagione, infatti, una partita della Lazio in Europa League verrà trasmessa in chiaro su TV8. Ma il match sarà visibile anche sul canale 201 di Sky e in streaming sull'app di 'Sky Go'. Il commento del match sarà affidato alla coppia Marianella-Ambrosini.

Sarà la Roma ad aprire la giornata di Europa League

La prima squadra a scendere in campo in questo terzo turno di Europa League sarà però la Roma; la squadra di Fonseca nel tardo pomeriggio affronterà i tedeschi del Borussia Monchengladbach: partita che si prospetta essere tosta per la Roma, specie dopo i tantissimi infortuni che hanno quasi dimezzato la rosa della squadra giallo-rossa.

Buona la posizione della Roma nel girone: i giallo-rossi sono infatti primi a quota 4 punti (pari punti con il Wolfsberger) mentre il Borussia si trova al momento in ultima posizione a quota 1 (a pari punti con la squadra turca dell'Istanbul Basaksehir).

Fonseca dovrebbe affidarsi all'oramai solito 4-2-3-1: Pau Lopez in porta, difesa a 4 con Florenzi-Fazio-Smalling-Kolarov, centrocampo con Veretout-Pastore sulla mediana e con Kluivert-Zaniolo-Perotti alle spalle dell'unica punta che sarà quasi certamente Dzeko.

La partita, che inizierà alle 18:55, sarà una esclusiva Sky e sarà visibile sul canale 201 o in alternativa in streaming tramite l'app di 'Sky Go'. Il commento sarà affidato alla coppia Gentile-Minotti.