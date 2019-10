Grande attesa per il terzo turno di Champions League che si giocherà tra oggi martedì 22 ottobre e domani, mercoledì 23 ottobre. Saranno quattro le sfide con protagoniste squadre italiane: Manchester City-Atalanta, Juventus-Lokomotiv Mosca, in campo stasera, Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli, invece domani.

In tv verrà trasmessa in chiaro la sfida dell'Atalanta: fischio di inizio alle 21:00 su Canale 5.

Champions League: la programmazione televisiva di tutti i match

Come detto, dunque, sarà la prestigiosa trasferta dell'Atalanta ad essere trasmessa in chiaro. La partita sarà trasmessa su Canale 5, ma sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Play. Il pre-partita avrà inizio alle ore 20:50, quando verrà presentata la sfida, il cui calcio d'inizio sarà alle 21:00, poi al termine del match andrà in onda, sempre su Canale 5 e per circa mezz'ora, il post-partita del match (fino alle 23:30); durante esso verranno mostrati gli highlights del match della Juventus.

Per chi volesse, City-Atalanta sarà visibile anche su Sky, sul canale 253.

I match di Juve, Inter e Napoli verranno invece trasmessi in esclusiva Sky. Juventus-Lokomotiv Mosca verrà trasmessa oggi, 22 ottobre, sul canale 201 e 252 di Sky. Il fischio di inizio è previsto per le 21:00, con pre-partita alle ore 20 condotto in studio da Ilaria D'Amico. Il post-partita, invece, andrà in onda fino a mezzanotte con tutte le interviste ai protagonisti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Juventus

Inter-Borussia Dortmund, che si giocherà mercoledì 23 ottobre alle 21:00, sarà visibile sul canale 201 e 252 di Sky. Anche in questo caso il pre-partita sarà affidato ad Ilaria D'Amico e andrà in onda dalle 20:00.

Salisburgo-Napoli sarà invece visibile sul canale 253. Fischio di inizio, anche in questo caso, fissato alle 21:00. Domani, Mediaset trasmetterà in chiaro gli highlights dei match dalle 23:00 su Italia 1.

Sia martedì 22 ottobre che mercoledì 23 ottobre Sky manderà in onda anche la 'Diretta Gol', dove sarà possibile seguire in contemporanea tutti gli incontri della giornata. Durante

Champions League: i telecronisti che racconteranno le partite delle italiane

Per quanto riguarda i telecronisti, Mediaset per Manchester City-Atalanta schiera Pierluigi Pardo, giornalista storico di Mediaset e conduttore anche di 'Tiki Taka' (in onda su Italia 1 la domenica sera).

Per Sky, il match dei bianconeri verrà commentato dalla coppia Marinozzi-Marocchi, mentre il match dell'Atalanta è affidata alle voci di Caressa-Bergomi.

Per quanto riguarda i match di domani, invece, l'Inter verrà commentata dalla coppia Trevisani-Adani (che l'anno scorso furono protagonisti di una telecronaca memorabile in occasione del match di Champions tra Inter e Tottenham).

Mentre il Napoli sarà raccontato dalla coppia Compagnoni-Marchegiani.