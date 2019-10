Torna il campionato di Serie A di Basket con un anticipo di prestigio che si giocherà oggi, sabato 5 ottobre. Il match in questione è la sfida tra la Dinamo Sassari e Dolomitu Energia Trento. Entrambi i roster, a punteggio pieno, si sfideranno per incrementare la classifica con la mente già rivolta alla conquista dei play-off.

La Dinamo Sassari in forma dopo la vittoria della Supercoppa

I biancoblù arrivano all'appuntamento in ottima forma, dopo aver sollevato il primo trofeo della stagione a Bari: la Supercoppa Italiana.

Anche in campionato gli uomini di Pozzecco sono partiti con un trend molto positivo, conquistando due vittorie nelle prime due giornate. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti per far bene e riuscire a trionfare alla Blm Group Arena. Sulla carta, infatti, il Banco dovrebbe essere la favorita per aggiudicarsi i due punti. Anche Trento arriva a quest'anticipo con due vittorie di fila nelle prime due giornate di campionato.

La squadra si è imposta rispettivamente su Pistoia e sulla Grissin Bon Reggio Emilia. Chi tra i due roster, che scenderanno in campo in quest'anticipo della terza giornata, riuscirà a conquistare la vittoria? Per scoprirlo bisogna attendere la palla a due che scatterà questa sera, alle ore 20:30.

Trento sfida la Dinamo Sassari, diretta streaming dalle 20:30

Alle ore 20:30, alla Blm Group Arena, scatterà la palla a due e Trento e la Dinamo Sassari cercheranno di contendersi la vittoria del match.

La sfida si preannuncia avvincente e sarà l'occasione per vedere all'opera, da avversari, i due fratelli Gentile. Sponda Trento, Alessandro dovrà condurre la sua squadra alla vittoria, sponda Sassari, invece, ci sarà Stefano a cercare di arginare il fratello. I due sono molto apprezzati da coach Pozzecco che li ha elogiati: "Alessandro, pur non avendolo allenato, ho la percezione che sia totalmente diverso da come appare", ha sottolineato il coach puntualizzando le sue grandi virtù, ossia quella di poter cambiare le partite da solo.

Gli elogi da parte del coach non sono mancati anche per il suo giocatore, Stefano che si è rivelato per la squadra una grande sorpresa. "Ho grande fiducia in lui", ha chiosato.

Per gli amanti del basket non ci sarà la possibilità di seguire la diretta televisiva. L'evento sarà trasmesso solo in streaming. Per poter usufruire del servizio, sarà necessario collegarsi alla piattaforma Eurosport Player, un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Non resta quindi che attendere l'inizio della palla a due per assistere non solo a un match che si preannuncia entusiasmante, ma anche a una grande sfida tra due grandi fratelli.