Appuntamento da non perdere quello in programma domenica 6 ottobre a Melbourne (Australia), dove andrà in scena l'atteso UFC 243. A catalizzare l'attenzione dei fans di tutto il mondo il match tra Robert Whittaker e Israel Adesanya. La sfida è valida per il titolo UFC dei pesi medi, detenuto da Whittaker.

Whittaker torna dopo oltre un anno

L'idolo locale Robert Whittaker, 28 anni, è inattivo da oltre un anno a causa di diversi infortuni.

Il suo ultimo incontro risale infatti al 9 giugno 2018, giorno in cui sconfisse in rivincita il cubano Yoel Romero ai punti. In seguito l'australiano avrebbe dovuto difendere il suo titolo contro Kelvin Gastelum ad UFC 234, ma a poche ore dall'incontro ha dovuto rinunciare a causa di un'ernia addominale.

La sua prolungata assenza dalle scene ha quindi costretto UFC ad indire un incontro per il titolo ad interim.

A contendersi la cintura lo stesso Gastelum e Israel Adesanya, con quest'ultimo vincitore ai punti per decisione unanime. Da allora Adesanya ha lo status di "campione ad interim" e lo scontro con Whittaker servirà a decretare un unico campione nella categoria.

Whittaker, 20 vittorie e 4 sconfitte in carriera, dovrà dimostrare di essere in forma contro colui che da diverso tempo è considerato l'astro nascente della categoria.

Nonostante i suoi 30 anni, il nigeriano-neozelandese ha meno esperienza nelle MMA ma ha un lungo passato nella kickboxing. Fin qui il suo cammino nella gabbia è stato pressochè perfetto: 17 incontri con altrettante vittorie, di cui ben 13 per ko. Ha esordito in UFC nel febbraio 2018, inanellando 6 vittorie consecutive e scalando il ranking nei pesi medi.

Contro Whittaker, imbattuto dal 2014, "The Last Stylebender" avrà finalmente la sua grande occasione.

I pronostici lo vedono leggermente favorito, ma il campione in carica è pronto a rendere durissima la vita dello sfidante. Molto dipenderà dallo stato di forma di Whittaker, sulla cui performance potrebbe pesare la lunga assenza dalle competizioni. In caso di un pieno recupero dell'australiano il match dovrebbe essere combattuto e regalare grande spettacolo ai tifosi.

Dove vedere il match

L'evento UFC 243:Whittaker vs Adesanya, come ogni evento UFC sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su DAZN.

Il collegamento con il Marvel Stadium di Melbourne è previsto per le 04:00 (ora italiana) di domenica 6 ottobre. Oltre alla sfida titolata verranno trasmessi i seguenti incontri della main card: Luke Jumeau vs Diego Lima (welter), Tai Tuivasa vs Sergey Spivac (massimi) e Al Iaquinta vs Dan Hooker (leggeri). DAZN è visibile in streaming su PC, tablet, smartphone e smart TV.