Tutto pronto per la diciannovesima edizione del Grand Prix di Mezze Maratone livello Senior e Master che partirà dal prossimo 9 febbraio 2020 da Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, con la 7^ edizione della Maratonina dei Nebrodi, curata ed organizzata dall’Atletica Nebrodi. Otto le prove previste dal calendario e confermate tutte le gare del diciottesimo Gran Premio conclusosi recentemente.

Come sempre, la direzione delle manifestazioni è curata dalla mano della Fidal e reca il marchio Bronze level.

Particolare attenzione, quest'anno, sarà rivolta ai "furbetti della corsa", per il cui contrasto, sarà severamente vietato avere più di un microchip o un microchip diverso da quello assegnato, un pettorale non conforme, non visibile o manomesso e tagliare il traguardo in maniera irregolare.

Un 2020 che parte alla grande

Partenza in grande stile dal messinese, dunque, per il 2020 podistica che promette emozionanti manifestazioni sportive di grande rilevanza. Dopo Sant'Agata di Militello, infatti, il secondo appuntamento sarà il primo marzo ad Agrigento dove si svolgerà la diciassettesima edizione della Mezza maratona della Concordia, curata e organizzata dalla GS Valle dei Templi.

A seguire, il 22 marzo, sarà il turno della decima Mezza Maratona Città di Enna, curata e organizzata dall'Atletica Enna, che si svolgerà a Pergusa.

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva sarà quello del 26 aprile a Marsala, dove si terrà la settima edizione della inebriante Maratonina Marsala Città del Vino.

Si riprenderà il 27 settembre a Cefalù, nel palermitano, con la terza edizione del Trofeo Maratonina Perla del Tirreno, a cura ed organizzazione della Murialdo Cefalù e della Universitas Palermo.

Archiviata Cefalù, riflettori puntati il 25 ottobre su Riposto, in provincia di Catania, che ospiterà nona edizione della Maratonina Blu Jonio, organizzata dalla Podistica Jonia Giarre e valida come Campionato regionale Individuale, Junior/Promozionale/Assoluto e Master, e su Gela il 29 novembre per la 7^ Maratonina del Golfo, organizzata dall’Atletica Gela.

A chiusura dell'anno podistica, precisamente il 20 dicembre in prossimità delle festività natalizie, la terza edizione della Half Marathon Ribera "Città delle arance", organizzata dalla Polisportiva Athlon Ribera.

Un anno ricco, dunque, il 2020 che si apre dopo un bilancio molto positivo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre 6mila atleti alle diverse edizioni delle mezze maratone, con uno straordinario numero di "finisher": ben 756.

Ancora una volta lo sport si rivela collante non solo degli appassionati e degli addetti ai lavori per le proprie città, ma diventa stimolo e motore propulsore di buone pratiche e di avvicinamento della collettività alle pratiche sportive e ai valori che questa veicola.