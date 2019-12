Sta ormai per finire l'attesa per uno degli eventi UFC più spettacolari dell'anno. Sabato 14 dicembre (le prime ore di domenica 15 in Italia) alla T-Mobile Arena di Las Vegas andrà infatti in scena UFC 245, con main event la sfida per la cintura dei pesi welter tra Kamaru Usman e Colby Covington.

In programma pure altri due match titolati: Max Holloway vs Alexander Volkanovski (piuma) e Amanda Nunes vs Germaine De Randamie (pesi gallo donne).

Prima difesa per Usman, con Covington un match da brividi

Il 32enne nigeriano Kamaru Usman difende per la prima volta il titolo UFC dei pesi welter, conquistato ai danni di Tyron Woodley ad UFC 235.

"The Nigerian Nightmare" vanta un record di 15 vittorie ed una sola sconfitta nelle arti marziali miste. In UFC è ancora imbattuto e vanta scalpi importanti come quelli di Rafael Dos Anjos, Demian Maia e lo stesso Woodley. Il suo wrestling ha fino ad ora creato molti problemi ai suoi avversari, favorendo la scalata di Usman ai piani alti della UFC.

Non sarà dunque facile il compito che attende il 31enne statunitense Colby Covington, anch'egli con un record di 15 vittorie ed una sola sconfitta. Covington ha in passato detenuto il titolo interim di categoria, prima di venire destituito dalla stessa UFC.

Nel suo ultimo incontro ha battuto per decisione unanime l'ex campione Robbie Lawler, guadagnandosi di fatto la chance titolata contro Usman. Anche "Chaos" può contare su un wrestling di assoluto livello, motivo per cui il match contro l'acerrimo rivale Usman si preannuncia equilibrato e ricco di pathos.

Una serata da sogno: main card con tre match titolati!

Come anticipato, Usman vs Covington sarà solo la punta dell'iceberg di una card scoppiettante. Saranno altri due i match titolati in programma a Las Vegas, per un pay-per view ricco come pochi negli ultimi anni.

Le prime a contendersi una cintura alla T-Mobile Arena saranno Amanda Nunes e Germaine De Randamie. La 31enne Nunes difenderà per la quinta volta il titolo UFC dei pesi gallo conquistato nel 2016. L'atleta brasiliana è la dominatrice della scena femminile e campionessa anche nei pesi piuma. Nei suoi ultimi incontri ha battuto il meglio delle MMA femminili, ovvero atlete come Holly Holm, Cris Cyborg, Ronda Rousey e Valentina Shevchenko. In passato ha già battuto la De Randamie per ko ed anche in questo caso parte favorita.

Grande attesa anche per il match tra Max Holloway, campione dei pesi piuma, e lo sfidante Alexander Volkanovski. Holloway difende il suo titolo per la quarta volta contro un avversario in grande forma. Volkanovski, australiano di origini macedoni, è in serie positiva da 16 incontri e la sua ultima sconfitta risale al 2013. Contro Holloway avrà una meritatissima chance in un match tutto da vivere.

Nella main card di Las Vegas anche l'ex campione dei piuma Jose Aldo, al debutto nei pesi gallo contro Marlon Moraes.

Nella stessa categoria Urijah Faber sfiderà Petr Yan. UFC 245: Usman vs Covington sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle 04:00 di domenica 15 dicembre.