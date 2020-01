Nadal contro Kyrgios. L'appuntamento clou, atteso fin dal momento del sorteggio, effettivamente ci sarà. Se Nadal ha passeggiato con Carreno, il giocatore australiano ha prevalso su Khachanov in una sfida fiume decisa al tie break del quinto set. Nadal-Kyrgios è sicuramente l'ottavo di finale più interessante del tabellone maschile degli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne.

La partita tra il 19 volte vincitore di slam spagnolo e l'astro di casa, dal talento tanto cristallino quanto discontinuo, sarà, con ogni probabilità, l'evento della sessione serale, lunedì mattina in Italia.

I due, che non hanno esattamente un rapporto personale tra i migliori, hanno già dato vita a esaltanti sfide nei tornei del grande slam ed è altamente probabile che anche la partita di lunedì non tradirà le attese.

Sfida interessante anche tra Medvedev e Wawrinka

Scorrendo il tabellone, di grande interesse anche la sfida tra Monfils e Thiem che ha avuto la meglio di Fritz in quattro set. Austriaco chiamato a confermarsi anche sulle altre superfici dopo due finali di fila al Roland Garros, è leggermente favorito per il posto nei quarti di finale ma gara aperta.

Medvedev ha passeggiato su Popyrin e troverà Wawrinka che ha approfittato del ritiro di Isner nel secondo set. Il russo sembra nettamente favorito e anche nel suo percorso verso la finale dello Us Open 2019 aveva già avuto la meglio sullo svizzero.

Continua la marcia di Rublev ancora imbattuto nel 2020

Completa la parte alta il sorprendente Rublev ,ancora imbattuto nel 2020 dopo i successi di Doha e Adelaide, che in una sfida molto aperta trova Alexander Zverev chiamato per l'ennesima volta a raggiungere finalmente le fasi finali di uno slam.

Zverev che ha dichiarato che se vincerà l'Australian Open devolverà tutto il premio per la situazione legata ai danni per gli incendi.

Fognini a caccia di un posto nei quarti contro Sandgren

La parte bassa del tabellone, che va in campo questa notte e domattina, vedrà l'ultimo rappresentante italiano Fabio Fognini. Sta a lui cercare di raggiungere i quarti australiani. Compito possibile ma non semplice con Sandgren già giustiziere di Berrettini.

Da valutare poi le condizioni fisiche di Federer dopo la maratona con Millman. Per lui ancora sessione serale (la mattina di domenica 26 gennaio in Italia) e sfida contro l'ungherese Fucsovics che ha eliminato al primo turno Shapovalov. Ottavo a sorpresa, e molto equilibrato, tra i bombardieri al servizio, Raonic e Cilic che hanno superato Tsitsipas e Bautista. Ultimo ottavo con Djokovic nettamente favorito - per molti anche primo favorito del torneo - sull'argentino Schwartzman.