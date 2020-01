Entra nel vivo il primo slam della stagione, ovvero l'Australian Open 2020 in corso a Melbourne. A partire da domani, domenica 26 gennaio, si disputeranno infatti gli ottavi di finale del prestigioso torneo australiano. Tra i giocatori ancora in corsa anche il 32enne Fabio Fognini, unico italiano ad aver superato i primi tre turni del torneo. Il prossimo avversario del numero 12 del mondo sarà lo statunitense Tennys Sandgren, numero 100 del ranking ATP e già giustiziere di Matteo Berrettini nel secondo turno.

Una sfida non facile, in ballo i quarti di finale

Nel suo match del terzo turno Fognini ha battuto in tre set l'argentino Guido Pella, liquidato con il punteggio di 7-6 6-2 6-3. Un match equilibrato solo nel primo set, con l'azzurro poi perfetto nel tie-break vinto senza lasciare punti all'avversario. Da lì è stato tutto più facile per "Fogna", bravo a chiudere il match, dopo le due sofferte vittorie nei primi turni con Opelka e Jordan Thompson.

La sfida che attende domenica il nostro portacolori non è certamente proibitiva, ma l'ultimo precedente con l'americano non può essere ignorato.

A Wimbledon 2019 infatti Sandgren si impose abbastanza nettamente (6-3 7-6 6-3) nel match valevole per il secondo turno. Il 28enne americano ha inoltre un discreto feeling con il torneo australiano, dove conquistò i quarti di finale già nel 2018 dopo aver eliminato tennisti più quotati come Dominic Thiem e Stanislas Wawrinka. Un cliente non facile per Fognini, che è comunque in vantaggio nei precedenti per 2-1.

Entrambi i successi sono però avvenuti sulla terra, superficie favorevole all'italiano.

In ogni caso l'occasione che si presenta davanti al tennista ligure è di quelle ghiotte e una vittoria consentirebbe allo stesso di eguagliare il suo miglior risultato a livello Slam, ovvero i quarti raggiunti al Roland Garros nel 2011. Agli Australian Open ha invece già ottenuto gli ottavi nel 2014 e nel 2018.

Ad ulteriore stimolo c'è la possibilità di una sfida nei quarti con il campionissimo Roger Federer, impegnato nel quarto turno contro l'ungherese Fucsovics. In caso di vittoria Fognini sfiderebbe lo svizzero in un quarto di finale da sogno per il Tennis italiano.

Australian Open: il programma di domenica 26 gennaio

Domenica 26 gennaio andranno in scena i primi quattro match del quarto turno degli Australian Open 2020. Ad aprire la giornata Cilic-Raonic, poi sarà la volta di Novak Djokovic contro Diego Schwartzman. Alle ore 06:00 toccherà a Fognini-Sandgren, prima del gran finale di giornata con la sfida tra Roger Federer e Marton Fucsovics.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, i cui canali sono visibili sul 210 o 211 di Sky, o in diretta streaming su DAZN. E' possibile seguire tutti i match in streaming anche su Eurosport Player.