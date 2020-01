Caleb Ewan non è riuscito a centrare la tripletta di tappe vinte nel Tour Down Under, la corsa che inaugura la stagione del Ciclismo professionistico. Il velocista della Lotto Soudal si è imposto nella seconda e nella quarta frazione, ma oggi non ha concretizzato una situazione di corsa che si era messa per lui nel modo migliore. La quinta tappa presentava una salita a circa 20 chilometri dall’arrivo. Ewan è riuscito a superarla, perdendo pochi secondi ed è tornato sulla testa del gruppo negli ultimi chilometri, ma senza riuscire ad inserirsi nelle posizioni calde dello sprint.

Il corridore australiano si è fatto notare soprattutto per uno strano incidente, un’uscita di strada per fortuna risolta senza nessuna conseguenza.

Caleb Ewan, grosso rischio per una leggerezza

La corsa era nelle fasi più calde, a pochi chilometri dal traguardo, quando Caleb Ewan ha rischiato di finire contro gli alberi a bordo strada. Il corridore della Lotto Soudal era nel secondo gruppo insieme ad altri velocisti, e stava inseguendo il drappello di battistrada che si era avvantaggiato sulla salita di Kirby Hill.

Improvvisamente la bicicletta di Ewan ha avuto un violento scarto verso destra che lo ha portato fuori dalla sede stradale. Con un virtuosismo il corridore australiano è riuscito a riprendere il controllo del mezzo evitando di finire contro gli alberi e dopo un po’ di ciclocross è riuscito a tornare sulla strada e riprendere senza problemi la corsa.

In molti hanno pensato che questo strano movimento fosse dovuto ad un contatto tra la ruota anteriore della bicicletta di Caleb Ewan e quella posteriore del corridore che lo stava precedendo nella fila del gruppo.

In realtà il velocista della Lotto ha rischiato la caduta per una sua leggerezza, come ha spiegato qualche ora dopo sui social. Ewan ha perso il controllo della bici da solo: con una mano ha cercato di assumere un gel mentre l’altra mano gli è scivolata dal manubrio portandolo così ad avere questo scarto improvviso e pericoloso.

Gel in one hand and the other hand slipped off🤦‍♂️ — Caleb Ewan (@CalebEwan) January 25, 2020

Caleb Ewan: ‘Ho scelto una ruota sbagliata’

Lo sprinter australiano ha poi proseguito normalmente la sua tappa, ma nel finale non ha interpretato nel modo migliore la corsa, perdendo l’occasione di vincere per la terza volta.

Il gruppo con Ewan ed altri velocisti è riuscito a raggiungere i battistrada, ma nel finale il campione della Lotto Soudal non ha seguito il suo gregario Roger Kluge per una scelta tattica sbagliata. Kluge si è portato in testa, mentre Caleb Ewan è rimasto più indietro, in posizione più guardinga.

“Non pensavo che oggi il mio ultimo uomo Roger Kluge sarebbe stato così forte, per questo ho scelto di non andare alla sua ruota, ma ho scelto una ruota sbagliata”, ha poi spiegato lo sprinter australiano.