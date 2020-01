Il ritorno alle gare di Chris Froome è uno dei più importanti interrogativi con cui si sta per aprire la stagione di Ciclismo 2020. Il quattro volte vincitore del Tour de France è reduce da un terribile incidente avvenuto lo scorso luglio e la sua piena ripresa è carica di incognite. Dopo aver superato diverse operazioni e una lunga riabilitazione, Froome si sta ora allenando a buon ritmo nel ritiro del Team Ineos. Per rispondere alle speculazioni pubblicate dalla stampa a proposito dei dubbi sul suo ritorno ai vertici il campione britannico ha pubblicato una video intervista sui canali social del Team Ineos, mostrando ottimismo e determinazione in questa difficile battaglia.

Chris Froome: ‘Unico appuntamento prefissato è il Tour de France’

Sono passati più di sette mesi dal terribile incidente in cui Chris Froome rischiò la vita cadendo ad altissima velocità durante la ricognizione della tappa a cronometro del Giro del Delfinato. Il britannico della Ineos riportò numerose fratture e da allora ha affrontato diverse operazioni e un difficile percorso di riabilitazione, con tante incognite sulle possibilità di poter tornare il campione di un tempo. Froome ha messo una determinazione straordinaria in questa battaglia, ma senza poter cancellare i dubbi sulla sua effettiva ripresa.

Le notizie delle ultime settimane sul suo conto non sono state molto incoraggianti. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha dovuto abbandonare il primo ritiro stagionale della Ineos non riuscendo a trovare un livello accettabile per potersi allenare con i compagni. La squadra ha alimentato i dubbi in un’intervista al Team Principal Dave Brailsford in cui Bernal e Thomas sono stati indicati come i due leader designati per il Tour de France.

Froome ha parlato per la prima volta dall’inizio dell’anno in una video intervista girata a Gran Canaria, nel secondo ritiro della Ineos in cui sta trovando finalmente delle buone sensazioni. “L’unico appuntamento che mi sono prefissato è il Tour de France e fino a quel momento continuerò a sfruttare ogni campo di allenamento, ogni gara sperando di arrivare pronto alla partenza di Nizza” ha dichiarato il vincitore del Giro d’Italia 2018.

Chris Froome: ‘Tanto terreno da recuperare’

Froome ha raccontato di aver dato una svolta nel suo percorso di ripresa. In questa settimana il campione britannico è riuscito ad allenarsi con un certo impegno ed ora dovrà mettere chilometri su chilometri nelle gambe per cercare di tornare quello che era prima dell’incidente. “Ora mi sono state date tutte le luci verdi per tornare in sella” ha spiegato il campione della Ineos.

“Sono pienamente consapevole del fatto che questi prossimi mesi saranno difficili. Ci sarà un sacco di duro lavoro da fare, ho tanto terreno da recuperare per tornare dov’ero. Qui costruirò le basi per tutto il duro lavoro a venire”, ha raccontato Froome, trovando poi degli aspetti positivi in questa brutta avventura.

“Ho passato molto più tempo a casa con la mia famiglia. È stata la prima volta che ho trascorso del tempo con i miei figli in estate, questo è stato fantastico”, ha dichiarato il capitano della Ineos.

Chris Froome: ‘Quinta maglia gialla, prospettiva enorme’

Nella video intervista Froome si è mostrato al tempo stesso fiducioso e realistico. Il campione non ha mai abbandonato il sogno della quinta vittoria da record al Tour de France nonostante i tanti dubbi espressi dai media negli ultimi tempi, restando però consapevole delle difficoltà di una piena ripresa da un incidente tanto grave.

“La prospettiva di lottare per la quinta maglia gialla è enorme per me. È una grande motivazione, ancora di più ora che torno da questo infortunio. È solo un motivo in più per tornare dov’ero. Voglio dire che non ci sono garanzie nello sport, non c’è nessuna certezza che tornerò a competere, ma darò assolutamente tutto quello che ho”, ha dichiarato Chris Froome.