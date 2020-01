Alla Atp Cup di Sydney la finalissima sarà Serbia-Spagna. Si tratta della finale più attesa e più desiderata, in quanto saranno in campo i primi due giocatori del mondo: Novak Djokovic e Rafa Nadal.

I due tennisti che nel 2019 si sono divisi equamente i titoli del grande Slam (a Djokovic l'Australian Open e Wimbledon e a Nadal il Roland Garros e Us Open) e che si presentano di nuovo come logici favoriti anche nel prossimo torneo del grande slam, l'Australian Open al via a Melbourne il 20 gennaio.

La Serbia supera la Russia con qualche apprensione

La nazionale di Novak Djokovic si presentava come favorita nella semifinale contro la Russia. Ma i due incontri di singolare sono stati molto combattuti. Il sempre più sorprendente Dusan Lajovic ha battuto in due set molto tirati Karen Khachanov: 7-5 7-6 il punteggio finale. Poi è stata la volta del numero 2 del mondo: in una sfida fiume - durata oltre due ore e tre quarti - ha avuto la meglio sul finalista degli Us Open 2019 Daniil Medvedev col punteggio di 6-1 5-7 6-4.

Irrilevante ai fini del punteggio la vittoria in doppio della formazione capitanata da Nenad Zimonjic che ha fissato il risultato finale sul 3-0.

Nadal soffre ma la Spagna batte l'Australia

Il fattore campo è stato ribaltato dalla Spagna di Rafael Nadal e Roberto Bautista Agut. C'era grande entusiasmo in Australia, l'obiettivo ambizioso era quello giungere all'atto conclusivo. Alex De Minaur e Nick Kyrgios avevano compiuto un cammino impeccabile giocando al meglio i punti importanti soprattutto nei quarti contro la Gran Bretagna. Ma in semifinale c'è stato poco da fare: Bautista Agut non ha lasciato scampo a Kyrgios che non è mai riuscito a entrare veramente in partita, 6-1 6-4 il punteggio finale per l'iberico. E nel secondo singolare Nadal si è riscattato prontamente dopo la brutta prova contro Goffin e non ha lasciato scampo a De Minaur.

Punteggio finale in rimonta 4-6 7-5 6-1.

Finale da sogno con i primi due giocatori del mondo

Djokovic e Nadal hanno una lunga storia di finali slam giocate tra di loro. Impossibile dimenticare quella in Australia nel 2012 vinta dal serbo al quinto set. Ora aggiungeranno al loro curriculum anche la sfida nell'atto conclusivo dell’Atp Cup. Naturalmente non saranno gli unici protagonisti alla Ken Rosewall Arena di Sydney a partire dalle 8.30 italiane di domani, domenica 12 gennaio. Grande peso avrà anche la sfida tra i numeri due delle formazioni, ovvero Lajovic e Bautista Agut.

Non è da escludere che alla fine tutto possa essere deciso dal doppio finale. E se conterà davvero ci saranno in campo sia Djokovic che Nadal. Sarà insomma una domenica mattina all'insegna del grande spettacolo per gli amanti del Tennis.