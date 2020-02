Novak Djokovic ha vinto per l'ottava volta l'Australian Open. In una finale straordinaria durata quattro ore e tre minuti ha battuto Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4, grazie a questo successo inoltre torna in vetta alla classifica mondiale.

Sul cemento australiano, il giocatore serbo si conferma pressoché imbattibile, ottavo centro in altrettante finali e diciassettesimo Slam, a due sole lunghezze da Nadal e a tre da Federer che detiene il record assoluto. Se il serbo continuerà con questo ritmo, anche per via della carta d'identità, non è utopia pensare che possa andare anche in testa a questa graduatoria.

Thiem dal canto suo ha fatto tutto il possibile, dopo le due finali perse al Roland Garros c'è una terza delusione Slam. Ma, d'altra parte, della nuova generazione almeno lui in finale ci arriva. E con una certa frequenza ormai. A Parigi, dietro Nadal e Djokovic il terzo favorito sarà lui.

Una vittoria di sofferenza e grande solidità

La finale è stata ricca di ribaltamenti di scena e di emozioni e, per poco, non è scappato di vedere il primo nato negli anni ‘90 a vincere una prova del Grande Slam.

Djokovic è scattato meglio dai blocchi ed è subito andato avanti di un break. Recuperato da Thiem, ha poi staccato di nuovo l'avversario col break che gli ha dato il 6-4 nel decimo game. Secondo set equilibrato, poi complice una discussione con il giudice di sedia, il serbo ha perso concentrazione e set: 6-4 per l'austriaco e, dunque, e un set pari. Qui Thiem prende coraggio e le redini del gioco, il serbo si innervosisce e non riesce a rendere al meglio.

Doppio break e parziale chiuso 6-2.

Thiem è a un set dal primo slam della carriera, ma non ha mai vere occasioni nel quarto per andare in fuga. Anzi è Djokovic a piazzare il break e, poco dopo, chiudere 6-3.

Nel quinto set Nole fa il break al terzo gioco e va in fuga. Annulla subito due palle per il 2-2 e da lì non rischia più al servizio, chiudendo 6-4 al quinto quella che non è di sicuro la finale australiana più dura vinta nella sua carriera (come non ricordare il 7-5 al quinto a Nadal nella finale di Melbourne 2012), ma che sicuramente lo ha portato a tirare fuori il massimo dalla situazione di difficoltà in cui si è trovato.

Il vincitore: 'Sono sicuro che in futuro Thiem vincerà prove del Grande Slam'

Le parole di Djokovic in fase di premiazione danno merito a Thiem: “È stata una partita molto dura, lui ha giocato bene e vincerà di sicuro uno o più prove del Grande Slam. Ringrazio tutti, questo è il mio campo preferito di tutto il circuito”.

Dal canto suo Thiem si è congratulato col vincitore e ha evidenziato che, Djokovic e altri due 'tipi' (il riferimento è ovviamente a Federer e Nadal) hanno portato il Tennis a livelli incredibili. "Spero - ha concluso- un giorno di riuscire a prendermi la rivincita".