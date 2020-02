"Ho vinto. Il Tas mi ha assolto da ogni tipo di accusa con formula piena. Sono sempre stato un atleta ed una persona corretta. Tremo dalla gioia", così scrive su Instagram Filippo Magnini, ex campione indiscusso di nuoto, dopo la decisione della corte di arbitrato sportivo di Losanna (Tas) di annullare la squalifica di 4 anni per doping, ribaltando la sentenza del Tribunale nazionale italiano antidoping.

Una sentenza che per Filippo Magnini sa di rivalsa

Per Filippo Magnini, la decisione del Tas, rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche la fine di un incubo per chi, come lui, si è sempre ritenuto "un atleta ed una persona corretta".

Un peso troppo duro da sopportare quello di 4 anni di squalifica decretato dal Tribunale nazionale antidoping italiano che, oggi, è destinato a diventare passato.

Filippo Magnini: 'Sto vivendo emozioni mai vissute prima'

"Sto vivendo emozioni - ha sottolineato Filippo Magnini - che poche volte ho vissuto nella mia vita. Sono sempre risultato negativo a tutti i controlli - ha proseguito - che sono sempre risultati regolari. La mia è stata un'accusa alle intenzioni che non ci sono mai state, lo dimostrano 27 anni di esperienza e carriera".

Queste le parole contenute, ma piene di sollievo espresse dal nuotatore che ha fatto sognare e battere tanti cuori, in piscina e fuori da essa. Un'ingiustizia, a suo dire, che "non si augura a nessuno".

Filippo Magnini, la gioia dopo le lacrime

Dopo le lacrime, arriva la gioia ed arrivano i ringraziamenti a chi, in questo brutto periodo, gli è stato vicino: prima tra tutte, la sua compagna Giorgia Palmas.

Una gioia che l'atleta non nasconde e che, dentro di sé, lo ha sempre reso ottimista in merito all'onda anomala, termine particolarmente adeguato, che lo ha travolto in questo lungo ed estenuante periodo di trepidazione.

"Oggi rialzo la testa e lancio messaggi positivi - ha sottolineato ancora il nuotatore - esattamente come mi ha insegnato il mio collega e amico Manuel Bortuzzo. Se siete persone brave e corrette, alla fine, vincerete.

Chi mi ha attaccato, oggi, mi deve delle scuse".

Curiosità sul futuro di Filippo Magnini

Tante sono adesso le curiosità e le domande che i fan e i seguaci dell'ex nuotatore stileliberista pesarese e, molte, non riguardano la sfera professionale e sportiva, ma soprattutto quella sentimentale.

È ben noto, infatti, che l'atleta, felicemente legato con la ex velina di Striscia la Notizia, Giorgia Palmas, convolerà presto a nozze. Il lieto evento è presumibilmente previsto per fine marzo di quest'anno e già i fan sono in delirio. Molte belle notizie, quindi, per il bel Filippo che in molti si augurano di vedere nuovamente a bordo piscina.