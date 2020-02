Nel momento stesso in cui dall'angolo di Deontay Wilder hanno alzato bandiera bianca nella settima ripresa del match mondiale contro Tyson Fury, consegnando di fatto la cintura WBC dei pesi massimi a quest'ultimo, dalle parti della Matchroom Boxing hanno acceso tutte le lampadine. Eddie Hearn sta premendo per avere una sfida tra pesi massimi che entrerebbe nella storia della Boxe britannica: per la prima volta, infatti, due pugili del Regno Unito salirebbero sullo stesso ring per contendersi il titolo indiscusso dei pesi massimi, un evento di portata colossale ed un business tra i più ricchi di sempre del pugilato contemporaneo: Tyson Fury contro Anthony Joshua, il titolo WBC appena vinto dal Gypsy King contro i quattro (WBA, IBF, IBO e WBO) che AJ si è ripreso lo scorso dicembre da Andy Ruiz.

In un recente tweet, Hearn è andato oltre 'chiamando' Fury ad organizzare il combattimento in estate, ma ci sono almeno due buoni motivi per cui il promoter di Joshua è andato abbastanza al di là con le suggestioni.

No need for a third let’s go straight to it in the Summer! #undisputed — Eddie Hearn (@EddieHearn) February 23, 2020

L'invito di Hearn è chiarissimo, 'non c'è bisogno di un terzo (alludendo ad un terzo combattimento tra Wilder e Fury, ndr), andiamo direttamente in estate' e l'hashtag #undisputed (indiscusso) spiega oltretutto a cosa allude il manager di AJ.

Se però si organizzasse davvero un prossimo match tra Fury e Joshua, quest'ultimo rischierebbe di affrontarlo senza una o più di una delle sue quattro cinture visto che tanto la IBF quanto la WBO hanno chiamato la sfida obbligatoria, dunque i due pesi massimi britannici possono anche affrontarsi con i titoli in palio, ma non sarebbe un match per l'indiscusso perché al giorno d'oggi il campione 'undisputed' deve detenere le corone WBA, WBC, IBF e WBO per essere considerato tale.

Oltretutto è probabile che Fury vs Wilder 'atto terzo' ci sia davvero, così come dichiarato dallo stesso Fury immediatamente dopo la sua vittoria su Wilder e come confermato anche da Frank Warren, co-promoter del Gypsy King che sarebbe già stato contattato dallo staff dell'ex campione.

Hearn corregge il tiro: 'Fury batterà ancora Wilder e AJ metterà ko Pulev'

Così in una successiva intervista rilasciata a Sky Sports, Eddie Hearn è stato meno possibilista circa il match per l'indiscusso da organizzare la prossima estate, ma resta ottimista in merito alla probabilità di farlo entro la fine dell'anno.

"Questo combattimento ci sarà (alludendo a Joshua vs Fury), se Fury batterà nuovamente Wilder e noi Kubrat Pulev. Così andranno le cose: Fury vincerà ancora contro Wilder e Joshua metterà ko Pulev". Prima di spiegare le 'fermate obbligatorie' del percorso dei due due pugili britannici, aveva premesso che "tutti vogliamo questo combattimento".

Fury su Wilder: 'Se lo vuole, lo faremo ancora'

Al di là dei 'fuochi d'artificio' che entrambi i pugili hanno scatenato negli appuntamenti con la stampa che hanno preceduto il match, tra Fury e Wilder c'è un rapporto di stima reciproca e ne sono ulteriore prova sia le belle parole che il vincitore ha riservato allo sconfitto subito dopo il combattimento, sia un successivo messaggio su Instagram che il pugile di Manchester ha inviato al suo avversario.

"Sono sicuro che Deontay vuole un altro rematch - aveva dichiarato Fury nella conferenza stampa post-match - non appena si riprenderà da questo combattimento. Se lui lo vuole lo faremo ancora". In proposito, il co-promoter di Tyson Fury, Frank Warren, ha dichiarato a Metro di aver già ricevuto una chiamata dallo staff di Wilder, nella persona di Shelly Finkel. "Probabilmente chiederanno l'immediato rematch", ha confermato il promoter.