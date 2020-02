In una recente intervista, il capitano non giocatore dell'Italia in Coppa Davis, Corrado Barazzutti, aveva tenuto la porta socchiusa circa la possibilità di convocare Jannik Sinner nell'incontro di qualificazione che opporrà la rappresentativa azzurra alla Corea del Sud. La sfida è in programma a Cagliari il 6 e 7 marzo prossimi. Quella porta, però, potrebbe essere chiusa di comune accordo tra lo staff del giovane talento altoatesino e lo stesso Barazzutti, stando alle ultime indiscrezioni di stampa, perché l'impegno in Davis sarebbe considerato una tappa in più rispetto a quella che è la sua attuale programmazione e marcia di avvicinamento ai tornei più importanti.

Italia che dovrebbe rinunciare pure a Berrettini anche se per motivazioni diverse, alla luce dei problemi fisici accusati di recente dal romano.

Sinner sta per partire per gli USA

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio, infatti, Sinner partirà alla volta degli States e parteciperà ad un Challenger che si disputa ad Indian Wells, preludio di quello che sarà il primo Masters 1000 del 2020. Poi si sposterà a Miami.

In base all'indiscrezione che arriva dalla Gazzetta dello Sport, lo staff di Sinner con Riccardo Piatti in testa e Corrado Barazzutti avrebbero discusso della situazione e convenuto che è meglio, per il 18enne originario di San Candido, evitare quello che, a tutti gli effetti, sarebbe un tour de force.

Sinner infatti si ritroverebbe a fare un doppio salto, non solo di superficie ma anche e soprattutto oceanico con fusi orari da smaltire in tempi ristretti.

Berrettini, probabile forfait

Barazzutti non dovrebbe convocare nemmeno Matteo Berrettini, preda di guai fisici dall'inizio dell'anno e con la necessità di recuperare e tornare in campo perfettamente guarito in vista degli appuntamenti di cartello della stagione.

Il grande protagonista del Tennis azzurro della passata stagione, infatti, soffre di problema agli addominali che lo tormenta dagli Australian Open, a causa del quale ha saltato tutta la programmazione che originariamente lo vedeva impegnato in America Latina.

Stando a quanto riporta Eurosport, inoltre, non dovrebbe essere del match di Davis a Cagliari nemmeno Andreas Seppi che di recente ha vissuto un lietissimo evento con la nascita della figlia Liv, inoltre il giocatore si sta sottoponendo anche ad infiltrazioni per un problema all'anca.

A conti fatti, gli unici due tennisti italiani la cui presenza in Sardegna sembra certa all'inizio del prossimo mese sono Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. La Corea del Sud non sembra certamente un'invincibile armata ed è un avversario più che alla portata per i nostri tennisti. Ma Barazzutti ha troppa esperienza per sottovalutare un match di Coppa Davis dove spesso i team che partono sfavoriti gettano il cuore oltre l'ostacolo, non avendo nulla da perdere. Lo stesso capitano azzurro lo ha sottolineato nel corso di una recente intervista. "Non esistono le cose semplici nello sport ed ogni avversario va affrontato con determinazione, senza mai sottovalutarlo".