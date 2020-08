La Formula 1 non si ferma, le vetture saranno in pista anche nel fine settimana di ferragosto per recuperare il periodo iniziale. Dopo la vittoria di domenica scorsa sul circuito di Silverstone, in occasione del Gp del 70° anniversario della Formula 1, targata Max Verstappen su Red Bull, si corre il Gp di Spagna, su un altro circuito storico come quello della Catalogna.

C’è grande attesa, soprattutto dopo che nell’ultima gara, il pilota olandese della Red Bull, ha saputo interrompere il dominio di inizio stagione dei due piloti Mercedes, il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

In casa Ferrari si spera in un fine settimana che possa portare qualche risultato migliore rispetto ai precedenti, dopo i problemi di risultati che la vettura del cavallino rampante ha manifestato sin dalle prime gare. Qualche buon risultato è arrivato solo da Charles Leclerc, con il quarto posto di domenica scorsa e il terzo ottenuto una settimana prima sempre sul circuito di Silverstone. Risultati che non soddisfano pienamente un team che storicamente punta sempre a vincere le gare.

Orari e dove vedere in tv il Gp di Spagna

Il weekend spagnolo prenderà il via con le prime prove libere venerdì 14 agosto alle ore 11. La diretta sarà trasmessa sul canale dedicato Sky sport Formula 1. Le seconde prove libere del venerdì inizieranno, invece, a partire dalle ore 15, sempre sul canale satellitare di Sky.

La giornata di sabato 15 agosto, prevede il terzo turno di prove libere dalle ore 12 in diretta su Sky e poi le qualifiche per stabilire la griglia di partenza del Gp di domenica. Le qualifiche scatteranno alle 15, saranno visibili sia in diretta su Sky sport formula 1 che in differita alle 18:30 sul canale Tv8.

La gara di domenica 16 agosto scatterà alle ore 15:10, sarà visibile in diretta su Sky sport formula 1 e in differita su Tv8 alle ore 19:00. La corsa si disputerà sulla lunghezza di 66 giri, ognuno dei quali della lunghezza di 4,655 km.

Il record della pista, al momento, è detenuto da Daniel Ricciardo, che nel 2018 alla guida della sua Red Bull, ha fatto registrare il tempo di 1'18''441'''.

Oggi, il pilota australiano corre per il team ufficiale della Renaut, mentre dal prossimo anno andrà in McLaren per sostituire Carlos Sainz, che dal 2021 correrà per la Ferrari al posto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, di cui ancora non si conosce il futuro.

Pirelli sceglie la mescola di gomma più dura

È la prima volta nella storia del Gp di Spagna che in Catalogna si corre a metà agosto, con il caldo e l’usura delle gomme che potranno giocare un ruolo fondamentale per la gara, come già accaduto negli ultimi due Gp che si sono disputati a Silvestrone.

Per questa ragione, la Pirelli, ha deciso di fornire alle squadre le tre mescole di gomma più dura: la C1, C2 e C3 che rappresentano la P zero white-hard, P zero yellow Medium e la P zero Red soft.