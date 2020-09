La grande sorpresa degli Internazionali d'Italia 2020 arriva dall'ultimo quarto di finale che vedeva in campo Rafa Nadal e Diego Schwartzman. A superare il turno e centrare la semifinale è infatti quest'ultimo che batte in due set (6-2 7-5) il recordman di vittorie al Foro Italico togliendogli la possibilità di competere per il decimo titolo. Nadal è apparso molto meno brillante fisicamente rispetto alle partite vinte contro Carreno Busta e Lajovic e, dopo oltre un anno, torna a perdere una partita sulla terra rossa: non accadeva dalla semifinale degli Open di Madrid 2019 in cui era stato superato in tre set da Stefanos Tsitsipas.

Il match: surreale il secondo parziale

L'avvio del match è piuttosto equilibrato, nei primi quattro giochi si procede secondo i turni di battuta con Nadal che si mostra abbastanza spigliato. Al quinto, però, Schwartzman gli strappa il servizio a zero e qui inizia il suo fantastico crescendo che lo porta a vincere a mani basse tre giochi di fila, dimostrandosi solido al servizio e piazzando ai vantaggi un altro break nel settimo game che gli consente di andare a servire per il set: missione compiuta sul 6-2. Rafa rischia di perdere il servizio anche nel primo gioco del secondo parziale, di palle-break ne annulla due prima di riuscire a spuntarla ai vantaggi. Poi avrebbe a sua volta un breakpoint a disposizione nel game successivo, ma l'argentino riesce a salvarsi.

Emozionante anche il sesto gioco con il numero 2 del mondo alla battuta: Nadal neutralizza una palla-break e poi chiude ai vantaggi con un ace la palla del 3 pari. Ma i servizi in questo match sono tutt'altro che una roccaforte, Rafa lo perde al settimo ma piazza il controbreak immediatamente dopo portandosi sul 4-4 ed evitando dunque che Schwartzman vada a servire per la semifinale.

Ciò che Nadal temeva di più, però, si concretizza nel gioco successivo: lo scatenato argentino risponde colpo su colpo e riesce per la seconda volta di fila a violare la battuta del 19 volte vincitore di Slam lasciandolo a zero: nel suo di servizio ha dunque la possibilità di vincere una di quelle classiche partite che fanno saltare il banco.

Deve però fare i conti con l'orgoglio del campione che mette a terra tre punti consecutivi, ovvero tre palle a disposizione per il secondo controbreak: la prima è sufficiente, 5-5. Questo, però, è un match surreale e se Nadal prosegue a litigare con la battuta non può andare lontano: il servizio gli scivola dalle mani per la terza volta, Diego Schwartzman lo lascia a 15, ringrazia e va a condurre 6-5 con la possibilità per la seconda volta di servire per il match: questa volta non fallisce la grande chance detronizzando il nove volte re di Roma. La 'decima' può dunque attendere, al penultimo atto va il 28enne di Buenos Aires.

Le semifinali in campo maschile e femminile

Poco prima di questa incredibile sfida dall'esito davvero imprevisto, aveva tagliato il traguardo della semifinale Denis Shapovalov battendo in tre set Grigor Dimitrov con lo score di 6-2 3-6 6-2: traguardo meritato per il canadese che in questa edizione degli Internazionali d'Italia sembra riuscire a mettere a frutto il suo indubbio potenziale rispetto agli ultimi tornei.

Shapovalov affronterà dunque Schwartzman, mentre l'altra semifinale vedrà contrapposti Novak Djokovic e Casper Ruud.

In campo femminile, invece, si sono qualificate al penultimo atto Simona Halep e Garbine Muguruza che si affronteranno in un appassionante quanto incerto match. Dall'altro lato del tabellone, invece, ci sono Karolina Pliskova e Marketa Vondrusova in una sfida tutta ceca. Tutte le partite di semifinale si disputano oggi 20 settembre e godranno di una cornice di pubblico seppur limitata.