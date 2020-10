Anversa e Colonia: sono queste le due città in cui si giocheranno i tornei Atp di Tennis nella settimana che va da lunedì 19 ottobre a domenica 25 ottobre. Proseguono quindi in forma ridotta i tornei in questa stagione 2020 condizionata fortemente dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria che sta caratterizzando tutto il mondo. Si gioca in entrambi i casi al coperto su superficie veloce e i tornei appartengono alla categoria Atp 250.

Ad Anversa la prima testa di serie è Goffin, mentre a Colonia, nel secondo appuntamento organizzato in due settimane nella città tedesca, il numero 1 del seeding è Alexander Zverev.

Numero 2 l'argentino Diego Schwartzman. Presente in Germania anche Jannik Sinner, che rientra dopo la grande prestazione a Parigi dove ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros.

A Colonia secondo torneo Atp nel giro di due settimane: in campo Sinner e Cecchinato

Al momento di ripensare tutto il calendario post Us Open, l'Atp ha aggiunto alcuni tornei straordinari per arricchire il calendario e anche in collocazioni geografiche inusuali rispetto al calendario tennistico di questi ultimi tempi. Tra questi tornei aggiunti, oltre alla tappa in Sardegna a Santa Margherita di Pula, giocata la scorsa settimana, sono stati aggiunti due tornei in due settimane a Colonia in Germania. Il primo torneo è ancora in corso di svolgimento, mentre da lunedì prenderà il via la seconda prova in due settimane.

Testa di serie numero uno del torneo sarà - come questa settimana - il tedesco Alexander Zverev, numero 2 è l'argentino Diego Schwartzman, recente finalista a Roma e semifinalista al Roland Garros.

Presente in tabellone anche la grande speranza del tennis azzurro e mondiale Jannik Sinner, che rientra dopo l'ottimo quarto di finale al Roland Garros: è in tabellone con una wild card.

Sinner - che la settimana scorsa ha dato forfait a San Pietroburgo - giocherà al primo turno contro la testa di serie numero 6, il polacco Hurkacz. In tabellone anche Marco Cecchinato, protagonista questa settimana in Sardegna e special exempt in Germania, che affronta al primo turno al testa di serie numero 7 il giocatore di casa Struff.

Ad Anversa impegnati Goffin, Carreno Busta e l'italiano Nardi

L'altro torneo della settimana è l'European Open di Anversa vinto nell'edizione 2019 da Andy Murray in una finale giocata tra plurivincitori di Slam contro Stan Wawrinka. Il torneo European Open vede come numero uno del seeding il giocatore di casa David Goffin anche se la sua partecipazione è ancora in dubbio in quanto é positivo al coronavirus. Altre teste di serie Carreno Busta, Khachanov e Dimitrov.

Presente con una wild card anche l'italiano Luca Nardi, diciassettenne speranza del tennis azzurro: attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni in cui sono impegnati anche Seppi e Caruso.